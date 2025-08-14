توايس تدخل قائمة بيلبورد 'هوت 100' بالمركز 69 بأغنيتها 'Strategy'

ⓒ JYP Entertainment

حطمت فرقة الفتيات توايس رقمها القياسي الشخصي في قائمة بيلبورد "هوت 100" الأمريكية بأغنيتها الجديدة "Strategy".

ووفقا لما أعلنته مجلة بيلبورد الأمريكية رسميا على موقعها الإلكتروني يوم 12 أغسطس، قفزت أغنية "Strategy" إلى المركز 69 في قائمة "هوت 100" الرئيسية بتاريخ 16 أغسطس. كانت الأغنية قد دخلت القائمة لأول مرة في المركز 92 بتاريخ 2 أغسطس، لتواصل صعودها التدريجي وتحقق أعلى إنجاز في مسيرة الفرقة. هذه الأغنية هي جزء من الألبوم المصغر الرابع عشر للفرقة والموسيقى التصويرية الأصلية لمسلسل "K-Pop Demon Hunters" على نتفليكس.

وفي سياق متصل، وصلت أغنية"TAKEDOWN" ، التي شاركت في غنائها عضوات توايس جونغ يون وجي هيو وتشايريونغ (정연, 지효, 채영)، إلى المركز 66 في أحدث قائمة "هوت 100".

على صعيد آخر، تستعد تشايريونغ لإصدار ألبومها المنفرد الأول "LIL FANTASY vol.1" في 12 سبتمبر الساعة 1 ظهرا.