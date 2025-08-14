عودة فرقة مومولاند بعد غياب 3 سنوات و8 أشهر بأغنية جديدة

ⓒ INYEON Entertainment

تستعد فرقة الفتيات مومولاند (MOMOLAND) لكسر فترة التوقف الطويلة واستئناف أنشطتها الفنية بأغنية جديدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة إيدايلي (Edaily) بتاريخ 13 أغسطس، تم تأكيد يوم 8 سبتمبر موعدا لإصدار أغنية مومولاند الجديدة وعودتها الرسمية. وتخطط الفرقة للترويج للأغنية من خلال أنشطة متنوعة داخل وخارج كوريا الجنوبية.

منذ ترسيمها في نوفمبر 2016، حققت مومولاند شعبية واسعة بأغاني مثل "Bboom Bboom" و "BAAM" و"Wonderful love" و"I'm So Hot". لقد تجاوزت الفرقة قيود فرق الآيدولز التابعة للوكالات الصغيرة، ونجحت في بناء هوية فريدة، وأنتجت العديد من الأغاني الناجحة، كما برزت في البرامج الترفيهية. ويعد الفيديو الموسيقي لأغنيتها الشهيرة "BBoom BBoom" واحدا من إنجازاتها الكبيرة، حيث تجاوزت مشاهداته 660 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وتأتي هذه العودة بعد انقطاع طويل دام 3 سنوات و8 أشهر، منذ إصدار أغنية "Yummy Yummy Love" في يناير 2022، والتي كانت بالتعاون مع المغنية اللاتينية ناتي ناتاشا. سبب هذه الفترة الطويلة هو انتهاء عقود عضوات الفرقة مع شركتهن السابقة MLD إنترتينمنت في يناير 2023 وتفرق كل منهن إلى شركة مختلفة.

وفي مايو الماضي، أعلنت عضوات مومولاند عن توقيعهن عقودا حصرية مع شركة إنيون إنترتينمنت (Inyeon Entertainment)، مما مهد الطريق لعودتهن. وفي ذلك الوقت، أعربت العضوات عن سعادتهن قائلات: "نحن في غاية السعادة والحماس لأننا سنتمكن من معاودة التحية لـ'ميري' (اسم نادي المعجبين) كفرقة كاملة مرة أخرى. سنبذل قصارى جهدنا للاستعداد لتقديم موسيقى وعروض أفضل".

وفي يونيو الماضي، قامت مومولاند بتسخين الأجواء للعودة من خلال إصدار نسخ ريمكس لأغانيها السابقة. أما الأغنية الجديدة، التي ستصدر بعد 3 سنوات و8 أشهر، فتم إنتاجها لتعكس الأسلوب الموسيقي المميز للفرقة الذي يتمحور حول "الإدمان" و"الطاقة الحيوية". كما أضافت الفرقة لمسة عاطفية مختلفة عن أغانيها السابقة لتوسيع نطاقها وإظهار سحر جديد. ويتطلع الجميع لمعرفة ما إذا كانت مومولاند، التي أنتجت العديد من الفيديوهات الموسيقية بمئات الملايين من المشاهدات، ستظهر قوتها من جديد بهذه الأغنية.