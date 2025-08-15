الانتظار والصبر

هناك مثل شعبي كوري يقول: الأرز الذي تنتظره بنفاد صبر ينضج ببطء. وهو أمر مطرد، فإعاد شعيرية الراميون الفورية لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، ولكن الشخص الجائع الذي ينتظر نضوج الراميون ليأكلها يشعر بمرور الوقت بطيئًا للغاية، فيفتح غطاء الإناء باستمرار ليتأكد مما كانت قد نضجت أم لا. أما قلب المحب المشتاق، فيجد الصبر على الانتظار أصعب وأصعب.





سوك ديه موري

يوافق اليوم يوم عيد الاستقلال، وهو اليوم الذي يحتفل بذكرى استقلال كوريا من الاستعمار الياباني الظالم الذي عانى الكوريين تحته فظائع لا توصف. وكان الاستقلال حينها يبدو كحلم مستحيل. إذن كيف كان شعور أولئك الذين شهدوا تحقق هذا الحلم المستحيل؟ لن يكون تصور ذلك أمرًا ممكنًا بالنسبة لمن لم يعيشوا تلك التجربة. وهناك عدة أغاني تناقش قضية ضياع الوطن والألم المصاحب لذلك، ولكن أشهرهم هي "سود ديه موري 쑥대머리". وهي أغنية مأخوذة من قصة "تشون هيانغ" في أغنية البانسوري الشهيرة، وهي تصف مشاعر تشون-هيانغ التي فقدت حبيبها وسجنت ظلما بغير جرم جنته، وتجلس في السجن تنتظر الموت في يأس. وهي أغنية تعاطف معها الكوريون بعدما أسقطوها على وضعهم تحت الاستعمار.





شخصيات من التراث: "كيم جُنغ-جو 김종조 명창"

إذا تحدثنا عن الفنان "كيم جُنغ-جو" فلا بد أن نذكر والده أولًا، وهو الفنان القدير "كيم كوان-جون "김관준. ويقال إنه مبتكر عدد من الأغاني التراثية الشهيرة، ومنها أغنية "أن جُونغ غن سا غا 안중근의사가" عن الطبيب "أن جونغ-غن"، وهو من النشطاء الوطنيين أثناء فترة الاستعمار، إذ هاجم الياباني "إيتو هيروبومي" الذي قاد عملية استعمار كوريا في محطة "هالبين 하얼빈" وقتله، وأعدم بعد ذلك عقابًا له على اغتيال "إيتو". وكان ابنه الفنان "كيم جُنغ-جو" من الصفوة الذين تلقوا التعليم النظامي حتى المدرسة الإعدادية، وألف أغنية تتغنى بمناظر "بيونغ يانغ" الطبيعية بعنوان، "كي صنغ بال كيونغ غا 기성팔경가". وكان بارعًا في غناء الأغاني الشهيرة التي ألفها والده مثل "بيبينغي غوت 배뱅이굿" و"أنجونغ غن غا 안중근가"، ولذلك أطلق عليه اسم "كيم بيبينغي 김배뱅이".





أسطورة "سوبيول" و"ديه بيول"

يفسر الناس الآن الكثير من الأمور المتعلقة ببدايات الكون عن طريق العلوم، مثل نظرية البيغ-بانغ وغيرها. أما الناس في الماضي، فلم يكن لديهم سوى الأساطير لتفسير ما حولهم من ظواهر. وكان لكل ثقافة قديمة معتقداتها وخرافاتها الخاصة، ولا تختلف كوريا في ذلك. وتفسير مبدأ الكون عندهم كان فيما يعرف بـ"تشون جي وانغ بون بول 천지왕본풀". إذ أسندوا ذلك لملك السماء الذي فتق السماء والأرض عن بعضهما، فأصبحت السماء في الأعلى تحوي نجوما، والأرض في الأسفل تحوي جبالًا، ثم جاء الشمس والقمر. ثم جاء الملك إلى الأرض واتخذ ولدين: الأول هو "ديه بيول وانغ 대별왕" والثاني هو: "سو بيول وانغ 소별왕"، فولى الأول على الأرض وشؤونها، والثاني على العالم الآخر، عالم ما بعد الموت. ولكن "سو بيول وانغ" أراد أن يتولى هو أمور الحياة فوق الأرض، فخدع أخيه ليحقق مبتغاه، وانتهى به الأمر وهو حاكم الحياة على الأرض. ولكنه وجد أن الحياة على الأرض أكثر فوضى ومشاكل مما كان يظن.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع

- "بارام نون مول 바람, 눈물"، أو: رياح ودموع، بصوت "جونغ ما-ري"

- "The Swallow Knows" بصوت "كيم يُول-هي" وأداء "سول سوس 소울소스"

- مقطع من أغنية "بيبينغي غوت 배뱅이굿" بصوت "كيم جُنغ-جو 김종조"

- "أن جونغ غن غا 안중근가" بصوت "كيم كيونغ-بُوك"

- مقطوعة "ننغيه، جاجين ننغغيه 능게, 자진능게"، بعزف "تشوي كوانغ-إيل 최광일" على التيه بيونغ سو

- "تشون جي وانغ بون بولي 천지왕본풀이" بأداء فرقة جمعية الحفاظ على تراث "جيجو تشيل موري دانغوت 제주칠머리당굿"

- "هوسيه 허쎄" بأداء "تشو دا هييه تشا جيس 추다혜차지스"

- "بوم بوم Boom Boom"، أداء "أودري"