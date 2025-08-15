الحلقة الحادية والعشرين: لم الشمل الأول للأسر المشتتة بين الشمال والجنوب، أول صفحات التبادل السلمي بين الكوريتين

أول اتصال بين الكوريتين بعد الانقسام في عام 1971 اقترح الصليب الأحمر في كوريا الجنوبية عقد اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي لحل مشكلة الأسر المشتتة التي فرقها الانقسام. وفي 1972 عقد الجانبان "اتفاقية الرابع من يوليو" التي اتفقا فيها على ثلاث مبادئ هي: الاستقلال، والسلام، وتعاون الطرفين. ولكنهما رغم اتفاقهما على المبادئ، اختلفا في طريقة رؤيتهما لتنفيذها في حل قضية الأسر المشتتة، فلم يتم الأمر.





إعلان بيان الرابع من يوليو المشترك في عام 1972

ⓒ KBS

لقاء لم الشمل الأول في الثمانينيات، والتخبط بين اليأس والأمل في عام 1984، تضررت كوريا الجنوبية بشدة بسبب السيول، وعرضت كوريا الشمالية إرسال معونات إنسانية إليها. وبهذا استئنفت التبادلات المختلفة بين الكوريتين. وفي عام 1985 عقد لقاء لم الشمل الأول للأسر المشتتة بين الكوريتين. وفي عام 1987، قامت كوريا الشمالية بعدة عمليات إرهابية مثل تفجير طائرة كورية جنوبية، وبدأت أنشطتها النووية، ثم مات زعيمها "كيم إيل-سونغ" وساهم كل ذلك في تعثر العلاقات بين البلدين، وتوقفت محادثات لم شمل الأسر المشتتة.





لم الشمل الأول بين الأسر المشتتة في عام 1985 – أب يلتقي بولديه للمرة الأولى بعد الحرب

ⓒ KTV

فرقة الفنون الاستعراضية الكورية الجنوبية التي زارت بيونغ-يانغ في عام 1985 (على اليسار)، والفرقة الشمالية التي زارت سيول (على اليمين)

ⓒ KTV

بدء فعاليات لم شمل الأسر المشتتة من جديد بعد عام 2000 وتوقف التبادلات أي في عام 2000، أعرب الرئيس "كيم ديه-جُونغ" في إعلان برلين عن رغبته القوية في بدء التعاون الفعلي بين الكوريتين، وإنهاء الحرب الباردة في شبه الجزيرة الكورية، وإفشاء السلام على شبه الجزيرة. ثم عقدت لقاءات لم شمل افتراضية أيضًا، ومع مواصلة الشمال للتجارب النووية وتصعيد التوتر العسكري بين الطرفين، توقفت لقاءات لم الشمل من جديد. وفي السابع والعشرين من أبريل عام 2018، عادت لقاءات لم الشمل بعد إعلان "بان مون جوم"، ثم توقفت من جديد في عام 2019 بعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في هانوي.





اجتماع القمة بين الكوريتين في عام 2000

ⓒ YONHAP News

لقاء لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين في عام 2000

ⓒ KBS