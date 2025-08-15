ⓒ YG Entertainment

أعربت فرقة الفتيات الكورية "بلاك بينك" عن سعادتها بالوقوف على مسرح ملعب ويمبلي في لندن بالمملكة المتحدة، ليلة 15 أغسطس وقد استقبلتها عشرات الآلاف من الجماهير بهتافات حماسية.

وتوجهت عضوة الفرقة روزيه بالشكر للجماهير قائلة: "يجب أن تفخروا بأنفسكم لوجودكم هنا. أنتم من جعلتم كل هذا ممكنا. شكرا لكم يا بلينك!"، وما لبثت أن هزت الهتافات الملعب مرة أخرى. وقدمت بلاك بينك عرضين في ملعب ويمبلي يومي 15 و 16 أغسطس.

كانت عروض لندن جزءا من الجولة العالمية للفرقة ""DEADLINE التي تتضمن 31 حفلة في 16 مدينة حول العالم، والتي بدأت في 5 و6 يوليو في ملعب غويانغ في مقاطعة كيونغ كي. وتعتبر هذه العروض حدثا تاريخيا، حيث تعد بلاك بينك أول فرقة فتيات كورية تقدم حفلا منفردا في ملعب ويمبلي، المعروف باسم "معقل البوب" أو "مسرح الأحلام". ويأتي هذا بعد 6 سنوات من أداء فرقة بي تي إس كأول فنان كيبوب على هذا المسرح في يونيو 2019.

يستوعب ملعب ويمبلي ما يصل إلى 90 ألف شخص، وهو مكان أيقوني ليس فقط في أوربا بل في جميع أنحاء العالم، حيث شهد الملعب الأداء الأسطوري لفرقة كوين في حفل "لايف إيد" عام 1985، واستضاف حفلات لأشهر نجوم البوب مثل مايكل جاكسون وبيونسي وتايلور سويفت وأواسيس. ويعد الوقوف على هذا المسرح إنجازا مهما في مسيرة أي فنان.

وعبرت عضوات بلاك بينك عن إعجابهن الشديد بالملعب، وقلن: "طاقة لندن رائعة حقا"، و"إنه أمر مذهل".

وفي الوقت نفسه، كان هذا الحفل بمثابة إثبات لجدارتهن بالوقوف على هذا المسرح. فعلى مدار ساعتين وعشرين دقيقة، سيطرت العضوات الأربع على المسرح بأدائهن المتقن من الغناء والرقص إلى تعابير الوجه والإيماءات، مما أثبت مهارتهن كفرقة عالمية من طراز رفيع.

وتفاعل جمهور "بلينك"، اسم معجبي بلاك بينك، القادم من مختلف دول العالم وليس من بريطانيا فقط، وقاموا بترديد الأغاني الجماعية بما في ذلك الكلمات الكورية. وخلال "تحدي الرقص" الذي يتم فيه توجيه الكاميرا نحو الجمهور في نهاية الحفل، قام العديد من المعجبين بأداء حركات الرقص الخاصة بالفرقة بحماس.

وبين الحين والآخر، كانت العضوات يوجهن أسئلة للجمهور مثل: "ما أخباركم يا أهل لندن! هل أنتم مستعدون للصراخ؟" و "لندن، أرونا مدى حماسكم"، وكان الجمهور يرد بهتافات كادت أن تهز الملعب.

قدمت كل عضوة من العضوات الأربع فقرة فردية. حيث قامت كل منهن بنشاطات منفردة كفنانات بوب لمدة عام و10 أشهر قبل انطلاق الجولة العالمية، ولم تكن هذه الفترة مجرد انقطاع للفرقة، بل بدا أنها كانت فرصة لكل عضوة لتطوير أسلوبها الخاص بشكل أوضح، مما أضاف تنوعا ونضجا للمجموعة ككل.