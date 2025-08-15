أغنية إيم يونغ اونغ 'الحب يهرب دائما' تتجاوز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب

ⓒ Mulgogimusic

بينما يستعد المغني إيم يونغ اونغ لعودته الرسمية، حقق رقما قياسيا ذا مغزى، حيث تجاوز الفيديو الموسيقي لأغنيته "الحب يهرب دائما " (Love Always Runs Away)، التي غناها لتكون جزءا من أغنية تصويرية لدراما، مستوى 100 مليون مشاهدة.

ووصلت الأغنية إلى هذا الإنجاز في الثالث عشر من الشهر الجاري، بعد 1403 أيام من نشرها على قناة إيم يونغ اونغ الرسمية على يوتيوب في الحادي عشر من أكتوبر 2021. وتعد "الحب يهرب دائما" أول أغنية تصويرية يشارك فيها إيم منذ ظهوره الأول، وقد حققت شعبية كبيرة بعدما تم إدراجها في الدراما الكورية الشهيرة ‘Young Lady and Gentleman' التي بُثت في عام 2021.

وفي سياق متصل، تقترب المشاهدات التراكمية لقناة إيم يونغ اونغ على يوتيوب من تحقيق إنجاز آخر، وهو الوصول إلى 3 مليارات مشاهدة، حيث تجاوزت بالفعل 2.95 مليار مشاهدة، ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، يستعد إيم لإصدار ألبومه الكامل الثاني "أنا بطل 2" (IM HERO 2) في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وقبل يوم واحد من الإصدار، سيُقام حدث استماع خاص للألبوم في دور السينما الرئيسية "سي جي في CGV" في جميع أنحاء البلاد.