آيف تعود في الـ25، وتطلق ملصق 'SECRET' بالتعاون مع الفنان Doezny

تستعد فرقة آيف IVE، "أيقونة أجيال الألفية والجيل"Z ، لعودتها المنتظرة في 25 أغسطس، وكشفت مؤخرا عن لمحات من مفهوم ألبومها الجديد.

أصدرت شركة "ستارشيب إنترتينمنت" في 13 أغسطس عبر قنوات آيف الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ملصق "SECRET" الذي يجسد مفهوم ألبومها المصغر الرابع."IVE SECRET"

يُظهر الملصق شخصية "كيوبيد شرير EVIL CUPID"، بدلا من كيوبيد التقليدي. فبدلا من أن تكون وسيطا يربط بين الآخرين، يوجه كيوبيد سهمه نحو نفسه، في تعبير قوي عن رسالة الفرقة المتمثلة في الاستقلالية والقدرة على تحديد خياراتها ومستقبلها بنفسها، وهو ما لفت انتباه الجمهور بشكل كبير.

ولإضافة لمسة فنية، يخفي الملصق ست تفاصيل دقيقة وحادة مثل قرون، ورؤوس سهام، وأطراف ذيل ترمز إلى العضوات الست ودورهن، مما يمنح المشاهدين متعة البحث والاستكشاف.

هذا الملصق الفريد هو نتاج تعاون مع فنان الشارع الشهير Doezny، الذي يُعرف بأسلوبه المميز في تناول القضايا الاجتماعية من خلال فن الشارع، وقد تعاون سابقا مع علامات تجارية عالمية مثل "كوتش" و"بلنسياغا" و"TNGT". وقد انعكس فنه وروعته في ملصق"SECRET"، مما حصد تفاعلا واسعا من المعجبين حول العالم.

ومع اقتراب موعد الإصدار، تواصل الفرقة إثارة حماس الجمهور من خلال تقديم مفهوم "كيوبيد الشرير" من زوايا مختلفة، بدءا من الملصقات المتحركة ووصولا إلى الفيديوهات والصور التشويقية. وفي الوقت الذي تكسر فيه آيف الصور النمطية المعتادة لتقديم عالم فني جديد، يتزايد الاهتمام بألبومها القادم "IVE SECRET" وأغنيته الرئيسية "XOXZ" المقرر طرحهما في 25 أغسطس.

يُذكر أن آيف ستصدر ألبومها المصغر الرابع "IVE SECRET" وأغنية "XOXZ" على جميع المنصات الموسيقية يوم 25 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء.