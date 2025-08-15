المطربة إين سون إي تفوز بجائزة المرأة ذات النفوذ من مؤسسة بيرل بك العالمية

ⓒ YONHAP News





اختيرت المطربة الكورية "إين سون إي" لتفوز بجائزة المرأة ذات النفوذ التي تمنحها مؤسسة بيرل بك العالمية الأمريكية.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها شخص كوري على هذه الجائزة منذ عام ألفين بعد السيدة "لي هوي هو" زوجة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ".

وأعلنت المؤسسة الأمريكية عن خبر فوز المطربة الكورية بالجائزة على موقعها على الإنترنت يوم الخامس عشر من هذا الشهر حيث قدمت الفنانة كداعية للشباب من ذوي الأصول المختلطة ومتعددة الثقافات.

وأضافت أنها وُلدت بعد الحرب الكورية الأهلية من أم كورية وأب أمريكي من أصل أفريقي، وتلقت في طفولتها مساعدة من برنامج رعاية الأطفال التابع لمؤسسة بيرل بك العالمية.

كما قدرت أنها حققت نجاحا في صناعة الموسيقى بعد التغلب على التمييز العنصري في المجتمع. علاوة على ذلك، قالت إنها أسست مدرسة "هيه ميل" متعددة الثقافات في منطقة هونغ تشون بمقاطعة كانغ وان الكورية في عام 2013.

وأوضحت أن كلمة "هيه ميل" تعني السماء الصافية بعد المطر، وأن اسم المدرسة يعبر عن رغبة الفنانة في منح أمل للأطفال في الأسر متعددة الثقافات.

الجدير بالذكر أن "إين سون إي" تتولى منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة هيه ميل وتعمل أيضا كعضو في مجلس إدارة مؤسسة بيرل بك. ومن المقرر أن تحضر حفل تسليم الجائزة الذي سيقام في ولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري.