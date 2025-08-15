عاصفة صائدو شياطين الكيبوب تضرب بيلبورد

ⓒ NETFLIX

يبدو أن الموسيقى التصويرية لفيلم الأنميشن من نتفليكس صائدو شياطين الكيبوب تواصل تحقيق نجاح كبير على قوائم بيلبورد الأمريكية.

وفقا لبيلبورد في 19 أغسطس، احتلت 8 أغنيات من الألبوم الغنائي للفيلم مكانة مرموقة على قائمة هوت 100 للأغاني الفردية. ففي الأسبوع الماضي، احتلت أغنية غولدن Golden المركز الأول، لكنها تراجعت هذا الأسبوع إلى المركز الثاني. كما جاءت أغنية يور آيدولYour Idol في المركز الرابع، وسودا بوبSoda Pop في المركز العاشر، وهاو إتس دانHow It's Done في المركز الرابع عشر.

هذا بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في الترتيب لأغنيات أخرى، حيث احتلت وات إت ساوندز لايكWhat It Sounds Like المركز 24، وفريFree المركز 25، وتيك داونTakedown المركز 26. كما دخلت نسخة فرقة توايس جونغ يون، جيهيو، تشايونغ من أغنية تيك داون في المركز 60. ومما يؤكد على شعبية الألبوم، أن جميع الأغاني السبع، باستثناء غولدن، حققت ارتفاعا في ترتيبها هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، واصلت أغنية آيه.بي.تيAPT. للنجمة روزي من بلاك بينك صعودها، حيث ارتفعت بمركزين لتحتل المركز 41، لتستمر في القائمة لمدة 43 أسبوعا متتالية، بينما تراجعت الأغنية الجديدة جامبJUMP لفرقة بلاك بينك بـ11 مركزا لتصل إلى المركز 74. كما دخلت أغنية ستراتيجيزStrategies لفرقة توايس في المركز 62، وعادت أغنية غابرييلاGabriela لفرقة كاتس آي المشتركة بين كوريا وأمريكا لقائمة هوت 100 في المركز 76.

أما على قائمة بيلبورد 200 للألبومات، فقد جاء الألبوم الغنائي لفيلم صائدو شياطين الكيبوب في المركز الثاني. كما شهد الألبوم المصغر بيوتيفول كاوس Beautiful Chaos لفرقة كاتس آي ارتفاعا كبيرا بـ19 مركزا ليحتل المركز 50. وفي نفس القائمة، احتلت ألبومات أخرى مراكز مختلفة، منها ألبوم ذيس إيز فور This Is For لفرقة توايس في المركز 61، وألبوم ذا تشابتر أوف ستارز: توكذر The Chapter of Stars: TOGETHER لفرقة تي إكس تي في المركز 125.