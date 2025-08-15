فرقة كورتيس، المشروع الطموح لبيغ هيت ميوزيك الذي يسير على خطى فرقة BTS

ⓒ Big Hit Music

فرقة كورتيس الجديدة، التي أطلقتها شركة بيغ هيت ميوزيك الراعية لفرقة بي تي إس، أكثر الفرق نجاحا في تاريخ الكيبوب، عبرت عن ثقتها بنفسها في أول ظهور لها.

وقالت فرقة كورتيس: إنه لشرف عظيم لنا أن نظهر لأول مرة بين هؤلاء الفنانين العظماء، وقد كان ذلك حافزا إيجابيا لفرقتنا.

وأقامت فرقة كورتيس المكونة من خمسة أعضاء عرضا فنيا لأول مرة في قاعة بلو سكوير في يونغ سان في سيول، يوم 18 أغسطس. وتطمح فرقة كورتيس لتكون فرقة مغنين وكتّاب للأغاني، حيث يشارك جميع الأعضاء الخمسة في مجالات مختلفة مثل كتابة الكلمات، وتأليف الألحان، والأداء، وإنتاج الفيديوهات. وقالوا: نحن فريق مثل طبق البيبيمباب، وهو طبق كوري تقليدي، وأضافوا: عندما نعمل على أغنية أو فيديو موسيقي، نجمع بين مكونات مختلفة الألوان بطريقة متناغمة لخلق نتيجة جيدة.

يذكر أن شركة بيغ هيت ميوزيك، التي تنتمي إليها فرقة كورتيس، تُعرف بأنها دار فرق الفتيان الشهيرة لأنها أطلقت فرقة بي تي إس بالإضافة إلى فرقة تي إكس تي. وقالت فرقة كورتيس، التي ستواصل هذا الإرث: إنه لشرف عظيم أن نظهر لأول مرة بين هؤلاء الفنانين العظماء. شخصيا، أعتقد أن هذا حافز إيجابي حقا. وأضافوا: سنعمل بجد لكي نقدم عروضا جيدة مع كبار الفنانين.

في غضون ذلك، تستع الفرقة لإصدار أغنيتها الرئيسية وات يو وونت What You Want، وهي أغنية تجمع بين ريف الغيتار الذي يعطي شعورا بموسيقى الروك السايكدلية في الستينيات وإيقاعات بوم-باب المستوحاة من موسيقى الهيب هوب.