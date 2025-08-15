هايب تفتتح فعالية مؤقتة Pop-up في طوكيو لدعم اختبارات الأداء الموحدة

ⓒ HYBE Labels

تواصل شركة هايب HYBE للأعمال الموسيقية مسيرتها الناجحة في إجراء اختبارات الأداء الموحدة، وفي إطار ذلك، ستنطلق فعالية مؤقتة ذات صلة في اليابان.

تستضيف هايب فعالية 2025 HYBE MUSIC GROUP AUDITION POP-UP: WE BELIEVE IN YOU OFFLINE POP-UP STORE في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس في معرض MIL GALLERY & MIL 2ND بمنطقة شيبويا في طوكيو.

وقد تم تصميم هذه الفعالية لتسليط الضوء على الخصائص الفريدة لكل شركة مشاركة في اختبارات أداء مجموعة هايب الموسيقية، تحت شعار مهمة هايب الأساسية: نحن نؤمن بالموسيقى. ويضم المعرض ثماني شركات هي: بيغ هيت ميوزيك، بليف لاب، صورص ميوزيك، بليديس إنترتينمنت، كوز إنترتينمنت، أدور، واي إكس ليبلز، بالإضافة إلى هايب إكس رايان تيدر HYBE X RYAN TEDDER التي يقودها المنتج الشهير رايان تيدر الحائز على أربع جوائز غرامي.

وتقع الفعالية في منطقة كات ستريت القريبة، والتي تعد وجهة مفضلة للمراهقين والشباب في العشرينيات من عمرهم. ولجعل التجربة أكثر تفاعلية، تم تجهيز الفعالية بمجموعة متنوعة من مناطق العرض والفعاليات، بالإضافة إلى جدار مخصص لرسائل الزوار. ويمكن للزوار أيضا تجربة جزء من رحلة الفنان من خلال أكشاك تحاكي مسيرة المتدربين. وعند الدخول، يحصل الزائر على بطاقة هوية تعرّفه كـمتدرب، وفي نهاية الجولة، يمكنه التقاط صورة تذكارية في كشك خاص بخلفية تشبه المساحات الداخلية في مبنى هايب.

ويمكن لأي شخص زيارة الفعالية سواء كان سيشارك في اختبارات الأداء أم لا. وسوف يكون الدخول بأولوية الحجز المسبق، مع إمكانية التسجيل في الموقع. ويمكن للمهتمين تقديم طلب حجز واحد فقط لكل شخص عبر الموقع الرسمي للاختبارات حتى 30 أغسطس. وستستمر الفعالية لأربعة أيام، من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء، وسيتم تقديم هدايا تذكارية بسيطة للزوار.

تُعد اختبارات أداء مجموعة هايب الموسيقية فرصة فريدة، حيث تتيح للمشاركين التقديم لجميع شركات هايب الثماني دفعة واحدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها هايب اختبارات أداء موحدة على مستوى المجموعة. وقد بدأت الاختبارات عبر الإنترنت في 14 يوليو وستستمر حتى 7 سبتمبر.