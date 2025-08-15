الدكتورة ديما كيم بو يونغ: العرب طيبون جدا

في مقابلة مع القسم العربي، تقول الدكتورة/ كيم بو يونغ، واسمها العربي ديما، إنها تشغر بالفخر والسعادة لحصولها على الدكتوراه مؤخرا، والتي ركزت فيها على تدقيق الترجمات الأدبية الكورية، وما إذا كانت قد تُرجمت من الأصل الكوري أم من ترجمة إنغليزية، حيث زاد عدد الترجمات العربية للأعمال الكورية خلال الآونة الأخيرة.









وتحكي الدكتورة ديما كيف اختارت هذا الموضوع، وتوضح قائلة إن هناك مشكلة عندما تتم الترجمة من نسخة إنغليزية، حيث تتم الترجمة من الكورية إلى الإنغليزية تحت مفهوم التوطين، بحيث يتم تقصير الجمل وحذف بعض العناصر الثقافية.

وحول سفرها إلى العديد من دول العالم تقول الدكتورة ديما إن السفر يساعدها على فهم الثقافات المختلفة أكثر، وهو ما يفيدها بدوره في عملها كمترجمة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف الكثير عن العرب والثقافة العربية والإسلامية قبل دخول الجامعة لكنها تعلمت عن ذلك بعد دخول الجامعة، وقد وجدت أن العرب طيبون جدا ويحبون الناس من الدول الأخرى وهو ما شهدته خلال زيارتها لمصر وسوريا.

وتضيف الدكتورة ديما كيم بو يونغ أنها ترغب في توسيع نطاق الموضوع الذي بحثته في الدكتوراه وكذلك في استخدام الذكاء الاصطناعي في الترجمة، خاصة الترجمة الأدبية، معربة عن اعتقادها بأنه بناء على التطور المستمر للذكاء الاصطناعي، فقد يتمكن من الترجمة بكفاءة بشرية في المستقبل، ولكن في بعض المجالات فقط.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".