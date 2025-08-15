الجمعية الكورية العربية تقيم مسابقة كويز أون عرب في سبتمبر

من المقرر أن تقيم الجمعية الكورية العربية مسابقة "كويز أون عرب 2025" للكوريين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر القادم في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وسوف يتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط، وسفارة دولة قطر في سيول، وبرعاية وزارة الخارجية الكورية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تنظم فيها الجمعية الكورية العربية مسابقة "كويز أون عرب"، أي "المسابقة العربية" منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2023.

وقد فتحت الجمعية الكورية العربية يوم الاثنين الماضي باب التقدّم بطلبات المشاركة أمام جميع الكوريين المهتمين بالعالم العربي وثقافته، على أن يُغلق باب التقدم يوم الحادي عشر من سبتمبر.

وسوف يتم الإعلان عن قائمة المتأهلين للمسابقة يوم الثاني عشر من سبتمبر.

وسوف تشمل المسابقة طرح أنواعٍ مختلفة من الأسئلة المتعلقة بالدول العربية، والتي تتحدث عنها المحاضرات الخاصة بالشؤون العربية المكونة من 20 حلقة، والتي كانت قد نشرتها الجمعية الكورية العربية على يوتيوب.

كما تشمل المسابقة أسئلة متعلقة برؤية القيادة وعزم الشعب في دولة قطر، والتي يتناولها كتاب "رؤية وعزم قطر" من تأليف "خالد السلال".

وسوف تُمنح جائزة مالية تبلغ قيمتها مليوني وون للفائز بالمركز الأول، ومليون وون للفائز بالمركز الثاني، و500 ألف وون للفائز بالمركز الثالث.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز التقارب بين الشعبين الكوري والعربي، وإتاحة الفرصة للكوريين لتوسيع معارفهم حول الدول العربية وقضاياها الراهنة، إلى جانب التعرّف أكثر على الثقافة العربية.