إقامة ورشة عمل للكيبوب في أبو ظبي





أقيمت ورشة عمل للكيبوب في استوديو "دي" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بتنظيم مشترك بين جامعة "دونغ آه" الكورية للإعلام والفنون، والمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.

وجاءت ورشة العمل هذه ضمن برامج أكاديمية الكيبوب التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي، حيث قام عدد من أساتذة وطلاب جامعة "دونغ آه" للإعلام والفنون، والتي تعتبر إحدى أبرز الجامعات الكورية المتخصصة في الفنون والثقافة في كوريا الجنوبية، بزيارة أبو ظبي لتدريب المشاركين الإماراتيين.

يشار إلى أن عددا من فناني الكيبوب، بمن فيهم المطرب "سونغ هان بين" عضو فرقة "جيروبيس وان"، والمطرب "هوشي" عضو فرقة "سفنتين"، والمطربة "كوان أون بي" عضوة فرقة "آيزوان" قد تخرجوا من جامعة "دونغ آه" للإعلام والفنون.

وكان هذا الحدث فرصة لاكتشاف عالم الكيبوب في أبو ظبي، التي مركزا ثقافيا في الشرق الأوسط، بما يحمل من معانٍ خاصة في تقريب وتعزيز حضور الموجة الكورية "هالليو" بين المشاركين.

وقد أتيحت للمشاركين من فئات عمرية مختلفة فرصة لخوض تجربة مميزة من خلال مناهج مخصصة لكل فئة عمرية، حيث تعلموا رقص الكيبوب وغنائه وحتى إنتاج الفيديوهات الخاصة بالكيبوب.

ولورشة العمل معنى خاص لأنها كانت بمثابة برنامج نموذجي يمكن من خلاله استكشاف إمكانية التعاون بين جامعة "دونغ آه" الكورية للإعلام والفنون والمؤسسات والمنظمات الثقافية المحلية في الإمارات.

ومن المتوقع أن تشكل ورشة العمل هذه قاعدة أساسية لتوسيع التعليم المستدام والتبادل الثقافي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب "لي يونغ هي" مدير المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي عن أمله في أن يؤدي التعاون المستمر مع المؤسسات الرائدة في تعليم الكيبوب، مثل جامعة "دونغ آه"، إلى تقديم محتوى كوري عصري للدول العربية، وتعزيز التبادل الثقافي المستدام معها.