السفارة الكورية لدى مصر تقيم حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري لإعلان القاهرة

ⓒ MOFA

أقامت السفارة الكورية لدى مصر أمسية مميزة، حيث أقيم حفل رسمي لإزاحة الستار عن النصب التذكاري لإعلان القاهرة في عام 1943، والذي سلّط الضوء على أحد أهم الوثائق التي مهدت الطريق لاستقلال كوريا من الاستعمار الياباني في عام 1945.

ويجسد النصب الجديد الذي أقيم في وسط إحدى حدائق القاهرة التاريخية، لحظة فارقة في مسيرة الكفاح الكوري، حيث خلد على واجهته النقش الشهير "كوريا ستصبح حرة ومستقلة".

وخلال الحفل، أكد السفير الكوري "كيم يونغ هيون" أن هذا المَعْلَم يرمز إلى الإرادة والأمل والصداقة العميقة بين الشعبين الكوري والمصري، مشددا على أن إعلان القاهرة لم يكن فقط مجرد وثيقة سياسية، بل كان وعدا بمستقبل أفضل وقد تجسد اليوم في علاقات تعاون ومشاركة راسخة بين البلدين.

وقال السفير إن الحدث لم يكن مجرد مناسبة تاريخية، بل احتفال يفتح آفاقا جديدة للتواصل الثقافي والدبلوماسي، ويضيف لمسة مضيئة إلى سجل العلاقات بين سيول والقاهرة، والتي تتطور باستمرار نحو مشاركات أوسع في الاقتصاد والثقافة والتعليم.

وأضاف أنه بهذا النصب التذكاري، تكتب كوريا الجنوبية ومصر معا صفحة جديدة من الصداقة والتضامن، وتؤكدان أن التاريخ المشترك هو جسر يعبر به الشعبان نحو مستقبل أكثر إشراقا.