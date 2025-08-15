كوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

ⓒ THE Board of Audit and Inspection of KOREA

وقعت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وتم توقيع المذكرة بين رئيس مجلس المراجعة والتفتيش الكوري "تشيه جيه هيه" ورئيس الديوان العام السعودي للمحاسبة الدكتور "حسام بين عبد المحسن العنقري"، يوم الاثنين الماضي في مقر مجلس المراجعة والتفتيش الكوري في سيول، وبحضور السفير السعودي لدى كوريا "سامي بن محمد السدحان".

ويسعى الجهازان الكوري والسعودي من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعدد من ورش العمل المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الدكتور "العنقري" على السعي المستمر للديوان العام السعودي للمحاسبة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتقوية المشاركة مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، ومنها كوريا، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان السعودي وتلك الأجهزة.