السفارة الكورية لدى الجزائر تكرم أبطال الجزائر في الروبوت والذكاء الاصطناعي

نظمت السفارة الكورية لدى الجزائر يوم الاثنين الماضي، حفلا لتكريم الفريق الوطني الجزائري الذي حقق نتيجة باهرة في المسابقة الدولية للشباب في الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي والتي جرت مؤخرا في كوريا الجنوبية.

وحضر هذا الحفل الشبابُ الجزائريون الفائزون، والمشرفون على الشركة الناشئة "نيو غايت روبوت"، إلى جانب ممثلين عن شركة "ألجيريا فانتشر"، حيث تم خلاله التنويه بالإنجازات الرائعة التي حققها الشباب المبتكرون الجزائريون في مجال الروبوتات.

وبمناسبة هذا الحفل، أكد السفير الكوري "يو كي يون" على أهمية هذه المسابقة التي تجسد إبداع ورؤية وإصرار الشباب في مجال يشهد نموا متسارعا، وشدد على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

كما أشاد السفير بالنتائج التي حصل عليها الفريق الجزائري، معتبرا أنها لا تعكس فقط التفوق التقني، ولكن أيضا روح الابتكار المشترك بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الفريق الجزائري كان قد تألق في المسابقة الدولية للشباب في الروبوت والذكاء الاصطناعي التي أقيمت يومي الخامس والسادس من أغسطس الجاري في كوريا الجنوبية، وفاز بميدالية ذهبية عن مشروع "ميديكارت"، وهو مشروع مبتكر يتمثل في روبوت طبي ذكي يقدم حلولا متقدمة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الرؤية الحاسوبية.

كما فاز الفريق الجزائري بميدالية فضية عن مشروع "إيكوسور"، وهو روبوت بيئي ذكي يسهم في فرز النفايات تلقائيا، وميدالية برونزية عن مشروع سمارت زو، وهو نظام ذكي يعتمد على إنترنت الأشياء للعناية التلقائية بالحيوانات.