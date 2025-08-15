السفير الكوري لدى اليمن يؤكد دعم كوريا للأمن والسلام في اليمن

ⓒ MOFA قام السفير الكوري لدى اليمن "دو بونغ كيه" بزيارة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور "رشاد محمد العليمي" في مكتبه يوم الأحد الماضي، حيث تبادل معه الآراء حول مستجدات الأوضاع المحلية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أكد السفير الكوري "دو" على دعم كوريا الجنوبية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية، والشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام، وفقا لمراجعات الحل الشامل في اليمن، وخصوصا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

واستعرض السفير مجالات التعاون بين كوريا الجنوبية واليمن بدءا من انطلاق علاقاتهما الدبلوماسية في أغسطس من عام 1985، ووصولا إلى آفاقها الواعدة وانخراط الجانب الكوري في تلبية احتياجات الشعب اليمني ضمن خطط الاستجابة الإنسانية، والتخفيف من أزمات المياه في عدد من المحافظات اليمنية.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور "العليمي" بالعلاقات اليمنية الكورية المتميزة في ذكراها الأربعين، مثمنا موقف كوريا الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني، ودورها الفاعل كعضو مؤقت في مجلس الأمن، إلى جانب رئاستها للجنة العقوبات المعنية باليمن.

وأعرب الدكتور "العليمي" عن تطلعه إلى مشاركة أكبر مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات إعادة البناء والإعمار، وتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، والمياه، وإعادة تأهيل الموانئ، وشبكات الصرف الصحي، والأشغال العامة وغيرها من القطاعات الحيوية.