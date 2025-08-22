فرقة aespa تتصدر جوائز الموسيقى الصينية وتفوز بثلاثة ألقاب

ⓒ SM Entertainment

حصد نجوم الكيبوب، وعلى رأسهم فرق الفتيات aespa وILLIT، وفرق الفتيان RIIZE وNCT WISH، جوائز عديدة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الدولية TIMA 2025 الذي أُقيم في منطقة الصين الكبرى.

ووفقا لما أعلنته صناعة الموسيقى في 24 أغسطس، تصدرت فرقة aespa الحفل بحصولها على ثلاث جوائز، هي: "فرقة العام الدولية"، و"ألبوم العام الرقمي الدولي"، و"الأغنية الرقمية الدولية لهذا العام"، وذلك في الحفل الذي أقيم على مسرح Galaxy Arena في ماكاو يومي 22 و23 أغسطس.

أما فرقةRIIZE ، فحصلت على جائزة "الفرقة الدولية الصاعدة لهذا العام"، بينما نالت فرقة NCT WISH جائزة "الفرقة الدولية الصاعدة"، كما فازت فرقة ILLIT بجائزة "الأغنية الأجنبية الأكثر شعبية لهذا العام".

الجدير بالذكر أن حفل "TIMA 2025" هو حدث موسيقي ضخم يقام برعاية مجموعة Tencent Music Entertainment Group، وهي أكبر منصة موسيقية في الصين.

وخلال الحفل، أتحفت فرقة aespa الجمهور بأداء مميز لأغانيها الناجحة مثل "Dirty Work” و"Whiplash" و"Supernova"، بالإضافة إلى "Flights, Not Feelings" و."Thirsty"

من جانبها، قدمت فرقة RIIZE مجموعة من أشهر أغانيها مثل "Fly Up" و"Boom Boom Bass" و"Get A Guitar" و"Love 119"، ولم تنسَ إمتاع الحضور بالأغنيتين "Bag Bad Back" و"Monster"، بينما قدمت فرقة NCT WISH عروضا منعشة لأغنيتي "Surf" و"poppop". ولفتت فرقة Hearts2Hearts الجديدة الأنظار بأدائها المتقن لأغنيتي "The Chase" و"STYLE"، كما قدمت أغنية "Gee" لفرقة Girls' Generation كتحية خاصة.

واختتمت فرقة ILLIT مشاركتها في الحفل بتقديم أغنيتها "Magnetic" وأحدث أعمالها "My Cat-like Cat" أمام الجمهور المحلي.