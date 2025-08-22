ⓒ Big Hit Music

قرر جميع أعضاء فرقة "تومورو إكس توغيذر" مواصلة مسيرتهم الفنية مع شركتهم الحالية "بيغ هيت ميوزيك".

ففي الـ22 من أغسطس، أعلنت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التابعة لشركة "هايب ميوزيك" رسميا عن تجديد عقود جميع أعضاء "تومورو إكس توغيذر" من خلال إشعار نشرته على منصة المعجبين العالمية "ويفيرس".

وفي هذا الإشعار، صرحت الشركة: "نخطط لتقديم دعم كامل للأعضاء حتى يتمكنوا من القيام بأنشطة متنوعة. سنؤدي دور الشريك الموثوق والمرافق الدائم لهم، لضمان انتشار الموسيقى والعروض التي تحمل قصة الفرقة في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى مستقبل مشرق سنكتبه معا".

وفي اليوم نفسه، وخلال الحفل الأول من جولتهم العالمية الرابعة "TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR” الذي أقيم في ملعب "غوتشوك سكاي دوم "في سيول، أشار أعضاء الفرقة بأنفسهم إلى موضوع تجديد عقودهم.

وفي نهاية الحفل، قرأ القائد سوبين رسالة كتبها بخط يده، وقال: "كنت أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر منذ بداية الحفل. فكرت كثيرا في كيفية التعبير عن مشاعرنا الصادقة".

وأضاف: "للوفاء بالوعد الذي قطعناه بأننا سنستمر معا لفترة أطول وإلى أبعد الحدود، قام جميع الأعضاء بتجديد عقودهم كفرقة 'تومورو إكس توغيذر'. نحن ممتنون لكم لمشاركتنا هذه اللحظة، من بداية انطلاقتنا إلى اليوم، وإلى كل الأيام التي نتحدث فيها عن مستقبلنا الآخر".

من الجدير بالذكر أن شركة "بيغ هيت ميوزيك" التابعة لشركة "هايب ميوزيك" تضم في قائمة فنانيها: إي هيون، وفرقة "بي تي إس"، وفرقة "تومورو إكس توغيذر"، بالإضافة إلى الفرقة الجديدة "كورتيس" التي انطلقت في 18 أغسطس.