متجر فرقة THE BOYZ المؤقت: رحلة إلى ذكريات الطفولة

تستعد فرقة THE BOYZ لإطلاق متجر مؤقت فريد من نوعه يحمل طابعا خاصا ومميزا، مستوحيا من ذكريات طفولتهم. وأعلنت شركة "وارين دي أند سي" في الحادي والعشرين من أغسطس أن هذا المتجر، الذي يحمل اسم "Lucky Little Things" ، سيفتح أبوابه للجمهور لمدة 22 يوما، من 20 أغسطس إلى 10 سبتمبر، في سيول.

يأتي المتجر تحت مفهوم "رحلة نسترجع فيها ذكريات طفولة فرقة "THE BOYZ"، حيث يعرض مجموعة من الأشياء الصغيرة التي كانت ترمز إلى الحظ في مرحلة الطفولة. بالإضافة إلى المعروضات، يقدم المتجر مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والبرامج التجريبية الممتعة.

من أبرز هذه الأنشطة: PIECE OF THE BOYZ""، حيث يقوم الزائرون بتجميع قطع أحجية خاصة تُعطى لهم عند الدخول، و"CHEMI QUEST"، وهو اختبار تفاعلي باستخدام لوح ذكي للعثور على العضو الذي يتوافق مع شخصيتهم، وأخيرا "LUCKY SNAP"، الذي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية باستخدام إطارات خاصة بكل عضو.

يُذكر أن الدخول إلى متجر "Lucky Little Things" مجاني، ويتم وفقا لنظام الحجز المسبق في الموقع. المتجر سيكون مفتوحا يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساء. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات، يمكن للراغبين زيارة الحسابات الرسمية لفرقة THE BOYZ.