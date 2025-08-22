



تجاوز عدد ركاب "قمر سيول"، وهو منطاد عمودي يسمح لركابه بالاطلاع على نهر "هان" ووسط مدينة سيول على ارتفاع 130 مترا من منطقة يوئيدو، مستوى 50 ألف راكب بعد مرور عام واحد على تشغيله.

وقالت بلدية سيول مؤخرا إن "قمر سيول" انطلق تشغيله في الثالث والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي وتجاوز عدد ركابه مستوى الخمسين ألفا في هذا الشهر.

وخلال السنة الماضية تم تشغيله لمدة 235 يوما وبلغ متوسط أعداد الركاب يوميا 228، وقد تم تشغيله بدون حادثة 5 آلاف و400 مرة.

وقال مسؤول في البلدية إنهم يجرون فحوصات دورية للتأكد من سلامة المنطاد بالتعاون مع محطة يونغ دونغ بو للإطفاء، كما يتخذون إجراءات صارمة لإدارة السلامة، بما في ذلك إلزام الركاب بتلقي تعليم مسبق للسلامة قبل التشغيل.

ومن بين حوالي 50 ألف راكب، كان 69% كوريين، بينما كان 31% أجانب. لكنّ نسبة الركاب الأجانب ارتفعت إلى ما يقرب من 40% بعد شهر أبريل من هذا العام.

وأوضح المسؤول أن هذا يعود إلى حجوزات الأجانب المسبقة التي تم تلقيها عبر وكالات السفر العالمية على الإنترنت.

كما تبين أن معظم الركاب كانوا يستقلون المنطاد في حوالي الساعة السادسة مساء، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر عندما يكون الطقس معتدلا.

وبهذه المناسبة، تقيم بلدية سيول فعاليات احتفالية بالذكرى السنوية الأولى على افتتاح منطاد قمر سيول لمدة أسبوعين، بدءا من يوم 22 من هذا الشهر، وتقام هذه الفعاليات أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع.