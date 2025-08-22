الحافلات ذاتية القيادة تسير في تشونغ كيه تشون الشهر القادم

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أنه يمكننا ركوب حافلة مكوكية ذاتية القيادة تعمل دون سائق في منطقة جدول "تشونغ كيه" في العاصمة الكورية سيول بدءا من أواخر الشهر القادم على أقل تقدير.

يشار إلى أن السيارات ذاتية القيادة التي تعمل حاليا عبارة عن سيارات معدلة من السيارات العادية، بينما الحفلات المكوكية التي سيتم تشغيلها لا يوجد فيها مقعد للسائق من البداية لأنها صممت للقيادة الذاتية فقط، لتصبح الأولى من هذا النوع.

وقال مسؤول في بلدية سيول إن البلدية بدأت تشغيلا تجريبيا لحافلة ذاتية القيادة بدون مقعد سائق في منطقة الجدول يوم 22 من هذا الشهر، وتخطط للبدء في نقل المواطنين العاديين في أواخر سبتمبر القادم على أقرب تقدير بعد عمليتيْ تعلم وتحقق من السلامة من قبل الخبراء لمدة شهر واحد.

يشار إلى أن الحافلة التي تم تطويرها وتصنيعها بالكامل بتقنية الشركة الكورية للقيادة الذاتية "أوتونوموس إيه 2 زي" هي بحجم شاحنة صغيرة تستوعب 11 راكبا مع إزالة مقعد السائق من الداخل.

وتم تصميم المقصورة الداخلية على شكل صالة بأسلوب مقاعد على شكل حرف "سي" مما يجعلها قريبة من تصميم سيارات القيادة الذاتية المستقبلية. كما أنها مجهزة بشاشة عرض كبيرة تُظهر حالة القيادة الذاتية ومعلومات التشغيل، وبها رافعة جانبية مخصصة لركوب الكراسي المتحركة.

وتسير الحافلة ذاتية القيادة بسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة على طول مسار يبلغ طوله حوالي 5 كيلومترات، ذهابا وإيابا بين ساحة تشونغ كيه ومنطقة جدول تشونغ كيه.

وفي البداية، سيتم تشغيل حافلتين فقط خلال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء. ولن تعمل الحافلات في أيام العطلات أو يوم السبت بسبب سياسة "الطريق الخالي من السيارات" المتبعة في منطقة تشونغ كيه.

ولن يتم فرض رسوم على استخدام تلك الحافلات في الوقت الحالي، ولكن عندما تصبح الخدمة مدفوعة في المستقبل، سيمكن للركاب استخدام بطاقات المواصلات للصعود والنزول، تماما مثل الحافلات العادية داخل المدينة.

وتخطط بلدية سيول لزيادة المستوى التكنولوجي تدريجيا لتشغيل الحافلات ليلا وتمديد مسارها في المستقبل.