ما أفضل المزايا الوظيفية لدى جيل الشباب الكوري؟

تبين أن معظم الشباب الكوريين الذين ولدوا في الفترة بين عامي 1997 و2012 يولون أهمية لأنظمة المزايا الوظيفية في عملية تقديم طلبات العمل. وخاصة تبين أنهم يولون أكبر أهمية للمكافآت المالية من بين مختلف أنواع الأنظمة.

الجدير بالذكر أن الشباب الكوريين يُعتبرون مواطنين رقميين، حيث يستخدمون الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، ويتميزون بتقديرهم للاتجاهات الحديثة والتنوع.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته منصة التوظيف جين هاك سا كاتش진학사 캐치 على 1530 من الباحثين عن عمل من الشباب الكوري حيث قال 90% من المشاركين إنهم يأخذون أنظمة المزايا الوظيفية بعين الاعتبار عند تقديم طلبات العمل.

وقد كانت المكافآت المالية هي الخيار المفضل بنسبة 51%، تلتها بيئة وثقافة العمل بنسبة 20%، ثم نظام الإجازات 18%، فدعم تكاليف المعيشة 6%، ودعم التطوير المهني 3%.

وحول سؤال عن أفضل المزايا الوظيفية على وجه التحديد، كانت مكافآت الأداء هي الخيار الأول بنسبة 41%، تلتها أنظمة العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع بنسبة 19%، ثم الإجازات المرنة بنسبة 14%.

وفي المقابل، تم اختيار الفعاليات الإلزامية التي تتطلب الحضور مثل الأيام الرياضية وورش العمل كأسوأ المزايا بعد أن اختارها 37%. وتلاها الإخطار بتضمين الأمور الأساسية مثل العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع والتأمين الاجتماعي، في المزايا، بنسبة 22%.

كما اختار 18% تنظيم الفعاليات بعد ساعات العمل التي تؤثر على الوقت الشخصي. أما بالنسبة للمزايا التي يرغبون في إدخالها مستقبلا، فقد اختار 31% منهم دعم العزاب وغير المتزوجين. واختار 25% منهم العناية الصحية مثل التدريبات الشخصية والتدليك.

واختار 18% منهم التطوير المهني والذاتي مثل التنقل الوظيفي ودعم تكاليف التعليم بينما اختار 17% منهم تعزيز التوازن بين العمل والحياة الخاصة.