



ⓒ YONHAP News





يزداد اهتمام الآباء الأمريكيين بفيلم "صيادو شياطين الكي بوب" حيث يعيشون من جديد العصر الذهبي للفرق الغنائية الرجالية والنسائية، لكن بدلا من الرقص وحمل العصي المضيئة كما كانوا في الماضي، يقومون حاليا بتوزيع علب العصير على أبنائهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 22 أغسطس، بعنوان فيلم صيادو شياطين الكي بوب يهزّ رؤوس الجميع، خاصة الآباء، حيث تم تقديم أمثلة على آباء أمريكيين مفتونين بالفيلم الكرتوني الذي أطلقته منصة نتفليكس مؤخرا، وأحدث ضجة عالمية.

وقالت السيدة سيلفيا كروز وهي أم لخمسة أطفال وتعيش في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، لصحيفة نيويورك تايمز إن أطفالها أرادوا مشاهدة الفيلم، لكنها كانت متشككة في البداية.

ولكن بعد إطلاق الفيلم في شهر يونيو الماضي، شاهدت السيدة كروز الفيلم 12 مرة على الأقل. وشاهده أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و13 عاما حوالي 30 مرة. وعندما لا يشاهد الأطفال الفيلم، فإنهم يستمعون إلى مقطوعاته الصوتية.

ووصفت الصحيفة الأمريكية هذا الفيلم بأنه يسير نحو تحقيق التأثير الثقافي الذي حققته أعمال ديزني مثل "إنكانتو" و"فروزن".

الجدير بالذكر أن صيادي شياطين الكي بوب عبارة عن أول فيلم رسوم متحركة أجنبي يتناول موضوع نجوم الكي بوب بشكل مباشر ويحكي قصة مجموعة فتيات من فرق الكي بوب، وهن في نفس الوقت "صيادات شياطين"، يتصدين لفرقة فتيان من الكي بوب اتضح أنهم أرواح شريرة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شعبية الفيلم لا تقتصر على الأطفال فقط، فالآباء أيضا يتفاعلون بحماس كبير معه، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تقول إن الآباء متحمسون لهذا الفيلم بقدر حماس أطفالهم، بل ربما أكثر.

وأوضحت أن شعبية الفيلم تتمثل في أحدث مؤشر على مدى نمو محبي الكي بوب وتزايد الصادرات الثقافية الكورية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن مسحا نشرته الحكومة الكورية في العام الماضي أظهر أن أكثر من 200 مليون شخص في 119 دولة يعتبرون أنفسهم من محبي الموجة الكورية هالليو، وأن 68% من نوادي المعجبين تركز على الكي بوب.