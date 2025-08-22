الحلقة الثانية والعشرين: أولمبياد سيول: من كوريا إلى العالم ومن العالم إلى كوريا

تحقق معجزة بادن بادن

في الثلاثين من سبتمبر عام 1981 عقد اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في مدينة بادن بادن الألمانية، وتقرر عقد أولمبياد 1988 في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وهو حدث مميز لا ينساه أي كوري. كانت المنافسة في ذلك الوقت في استضافة المونديال بين العاصمة الكورية ومدينة ناغويا اليابانية، وكانت اليابان متفوقة اقتصاديًّا في ذلك الوقت وبدت المنافسة صعبة وفرصة الفوز باستضافة الأولمبياد ضئيلة. ولكن سعي حكومة كوريا وشعبها لاستضافة الأولمبياد كلل بالنجاح أخيرًا.





حفل افتتاح مميز جدًّا

افتتح أولمبياد سيول الشتوي في السابع عشر من سبتمبر واستمر لمدة 16 يومًا. وفي حفل الافتتاح كان هناك صبي يرتدي الملابس الرياضية ويدحرج الحلقة المعدنية حول ملعب الأولمبياد، في مشهد أيقوني يجمع بين التراث والحداثة. ثم غنى فريق "كوريانا" أغنية "يدك في يدي"، وكانت من العلامات الأيقونية أيضًا.





نسبة غير مسبوقة في المشاركة الدولية في الأولمبياد

كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد قاطعتا أولمبياد 1980 و1984 على التوالي، ولكن مع جو المصالحة السائد في فترة أولمبياد سيول، شاركت جميع الدول عدا كوبا وكوريا الشمالية، وهو ما حطم الرقم القياسي للمشاركة الدولية في الأولمبياد. وقد حصلت كوريا على 33 ميدالية منها 12 ميدالية ذهبة، وحققت المركز الرابع دوليا، مثبتة مكانتها كدولة قوية في المجال الرياضي.





الميراث الذي خلفه الأولمبياد الشتوي في سيول

يعد أولمبياد سيول الشتوي علامة تاريخية مهمة للتصالح بين الشرق والغرب بعد الحرب الباردة، وهو ما رفع من مكانة كوريا دوليًّا. فقد وجه الأولمبياد نظر كوريا حول العالم، وأنظار العالم حول كوريا.