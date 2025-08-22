ⓒ RND Company

أصدر ديه سونغ، عضو فرقة بيغ بانغ، أغنيته اليابانية الجديدة،"Umbrella، الإصدار الياباني"، بشكل رسمي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 27 أغسطس، وذلك عبر مختلف مواقع الموسيقى الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الأغنية لتكون بمثابة مفاجأة سارة للمعجبين، حيث تم الكشف عنها لأول مرة خلال حفل ديه سونغ الموسيقي "D’s IS ME - Encore" الذي أقيم في اليابان في ديسمبر الماضي. كما كانت الأغنية ضمن الأغاني الإضافية في ألبومه المصغر الأول "D’s WAVE".

وقد شارك ديه سونغ في كتابة كلمات الأغنية، حيث صرّح قائلا: "كما تقول الكلمات 'أعدك، سأكون مظلتك'، آمل أن تكون هذه الأغنية مظلة للمعجبين لمساعدتهم على التغلب على مخاوفهم وقلقهم".

ويستمر ديه سونغ في نشاطه الفني المكثف، حيث يقوم حاليا بجولة آسيوية بدأت في أبريل من هذا العام، وقد زار خلالها هذه المدن: سيول، وهو تشي مين، وكوالالمبور، وتايبيه، وهونغ كونغ، وكوبي اليابانية، وسنغافوره، وسيدني الأسترالية، وماكاو. ومن المقرر أن يحيي حفلين آخرين في يوكوهاما في اليابان يوم 30 سبتمبر، وفي كاوهسيونغ في تايوان يوم 20 سبتمبر.

وفي سياق متصل، قام ديه سونغ بنشر مقطع فيديو مباشر لأداء أغنية "Umbrella" من حفل "D’s IS ME - Encore" على قناته الرسمية على يوتيوب في تمام الساعة السادسة من مساء يوم 27.