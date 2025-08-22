ⓒ SM Entertainment

تتحول فرقة الفتيات "إسبا" إلى فرقة روك من خلال أغنيتها الجديدة "Rich Man".

هذه الأغنية هي العنوان الرئيسي للألبوم المصغر السادس للفرقة، والمقرر إصداره يوم 5 سبتمبر. ويتكون الألبوم من ست أغنيات متنوعة، تشمل الهيب هوب، والآر آند بي الحالم، والإيقاع المتوسط العاطفي، والبوب.

تتميز الأغنية الرئيسية "Rich Man" بكونها أغنية راقصة ذات صوت غيتار إلكتروني قوي وآسر للأذن. وأوضحت شركة SM إنترتينمنت الراعية للفرقة أن الألبوم بأكمله يرتكز على شعار "I am enough as I am. I am a ‘Rich Man’"، لذلك تحمل كلمات الأغنية رسالة عن الثقة بالنفس وحب الذات، لإبراز جاذبية إسبا الفريدة والجريئة.

وفي الوقت نفسه، وقبل إطلاق ألبومها، تستعد إسبا لإحياء حفلها المنفرد الثالث بعنوان "2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE"، الذي سيقام في قبة KSPO بحديقة أولمبيك في سيول على مدار ثلاثة أيام، من 29 إلى 31 أغسطس.