تنظم شركة غالاكسي كوربوريشن، وهي شركة ترفيه تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووكالة الفنان جي دراغون، اختبارات بعنوان: "Global Virtual AI Artist Audition 2025".

تتيح هذه الاختبارات للمشاركين الانضمام كشخصيات افتراضية، حيث يتم تقييم موهبتهم الخالصة فقط، مثل المهارة والشخصية، دون التقيد بالمظهر أو الجنس. ومن المتوقع أن يتحول الفنانون الذين سيتم اختيارهم إلى آيدولز افتراضيين بتقنية الذكاء الاصطناعي، بهوية رقمية، وعلى غرار مستوى مسلسل"صائدو شياطين الكيبوب" من نتفليكس.

وبشكل خاص، تخطط الشركة لدمج التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي مع مجالات الترفيه مثل الموسيقى والهوية والأداء، وذلك من خلال نظام تدريب يختلف عن الاختبارات التقليدية، ويشمل التقاط الحركة، والوجود المسرحي الرقمي، والتفاعل مع المعجبين باستخدام الوسائط الغامرة.

علاوة على ذلك، ستواصل الشركة ظاهرة المحتوى الكوري K-Pop والافتراضي، استنادا إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تدمج ملكيتها الفكرية الخاصة.

وفي سياق متصل، سلط جيف بنجامين من مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية الضوء على خبر إقامة "غالاكسي كوربوريشن"، ووكالة أيقونة الكيبوب جي دراغون، لاختبارات كيبوب افتراضية في الولايات المتحدة. وأكد بنجامين أن هذه الاختبارات تحظى باهتمام واستجابة هائلين من قبل عشاق الكيبوب المحليين.

وتم فتح باب التسجيل المسبق عبر الإنترنت من 13 إلى 26 أغسطس عبر الرابط الرسمي للاختبارات. وسيتم عقد التصفيات التمهيدية المباشرة في 8 سبتمبر القادم في مسرح إل ري بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك للحاصلين على قبول في المرحلة الأولى فقط.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على قناة "غالاكسي كوربوريشن" الرسمية للاختبارات على يوتيوب، حيث تجاوز منشور الاختبارات بالفعل مليون مشاهدة، مما يدل على الاهتمام الكبير بها.