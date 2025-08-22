يوافق اليوم يوم "تشيل صُك 칠석" أو: اليوم السابع من الشهر السابع بالتقويم القمري التراثي في كوريا. وحسب الأساطير التراثية، فهو اليوم الوحيد خلال العام الذي يُسمح فيه للعاشقين "كيونو" و"جيغ نيو" بعبور المجرة للقاء، وفي هذا اليوم، تشكل الغربان جسرًا طويلًا يصل بين طرفي المجرة ليتمكن العاشقين من عبوره واللقاء. وهو الجسر المعروف باسم "أوه جاك كيو 오작교". وأسطورة "كيونو" و"جيك نيو" من الأساطير الشهيرة المنتشرة في العديد من البلدان الآسيوية وترتبط بتراثها، ولذلك نجد الكثير من التقاليد الثقافية المرتبطة بالقصة. ففي اليابان مثلًا، يعتقد الناس أن روح "صُن جو" تدخل بيوتهم في ذلك اليوم، ولذلك يحرصون على كتابة أمانيهم على أوراق صغيرة يعلقونها على فروع الشجر. وفي كوريا في الماضي، كان النساء يتمنين أن يجدن الحياكة أكثر في ذلك اليوم، وأيضًا كان المتزوجون حديثًا يتقاسمون فطائر الأرز المشكلة على هيئة نصف قمر ويتمنون أن يستمر حبهم طويلًا





ثقافات الاحتفال بيوم تشيل صُك

يقال إن الكثيرين في الصين يختارون يوم "تشيل صُك" لإقامة حفل زفافهم. في إشارة إلى رغبة الطرفين في أن يعيش حبهما إلى الأبد. أما في فيتنام فيتجنب الناس إقامة حفلات الزفاف في ذلك اليوم، وهو لأنه يوم لقاء "جيغ نيو" و"كيونو"، ولكنه أيضًا يوم فراقهما لعامٍ طويل جديد. وفي عصر "جوسون"، ندب الشاعر "هو نان صُل هون 허난설헌" حظه لبقائه وحيدًا في يوم "تشيل صُك".

فنانون من التراث: "لي كانغ-ضُك 이강덕"

وقد وُلد "لي كانغ-ضُك" في سيول عام 1928، وبدأ اهتمامه بالموسيقى منذ صغره، ولكن لم يكن من السهل على المواطنين العاديين دراسة الموسيقى في ذلك الزمن. ولكنه عرف بوجود مكان لتعليم الموسيقى الملكية التراثية بهدف الحفاظ على التراث، وهو معهد 이왕직아악부원 양성소، تتكفل فيه الحكومة بدفع مرتبات مقابل تعلم هذه الموسيقى. وقد تعلم فيها عزف البييري والكومونغو، وقد تعلم على يد أستاذ ياباني النظرية الموسيقية الغربية، وغيرها من العلوم الموسيقية الحديثة. ولم يتوقف عند دراسة الموسيقى التراثية الملكية، بل كان يتردد على مطربي الأغاني الشعبية التراثية ليتعلم منهم فنونهم أيضًا. وقد تجمع كل هذا ليشكل قاعدة قوية بنى عمله كملحن متمكن عليها. وفي أوائل الألفية، لُحنت الكثير من الأغاني التراثية على الآلات الوترية، وكان "لي كانغ-ضُك" هو من وضع الإطار الذي لحنت على أساسه





أماني الحياة السعيدة

إذا ظهر لك جني المصباح قائلًا: تمنَّ ثلاث أمنيات وسأحققها لك، فماذا ستتمنى؟

وهناك أغنية من أغاني "نام تشانغ كاغوك" تدور حول تمني خمس أمنيات، وهي:

إناء يُنضِجُ الطعام دون أن نوقد النار، وحصان ينمو قويًّا حتى لو لم نطعمه، وامرأة تجيد الحياكة، ودورق لا ينفد منه الخمر، وبقرة ولود. وهي أغنية توضح أماني الناس في ذلك الزمن، الذين رأوا في تحقق هذه الأمنيات الخمس تحقق السعادة الأكيدة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

-"سارانغا" أو: أغنية الحب، بصوت "نالِّي غوت 날리굿"

-"إي بيول غا 이별가" أو: أغنية الفراق، بصوت "كيم يُول-هي 김율희" بمشاركة "صو يونغ-دو 서영도"

-أغنية "كو هيه أوري إنهاسو كونون بام 그 해 우리가 은하수를 건넌 밤" أو: في العام الذي عبرنا فيه المجرة، أداء "نابي 나뷔"

-إلى الفصل الأول من معزوفة الكاياغم "가야금협주곡"، تلحين "لي كانغ-ضُك" وعزف "مين إي-شيك 민의식" على الكاياغم بمصاحبة أوركسترا KBS للآلات الوترية

-"جاجن آري 잦은 아리" بصوت "تشوي يُون-يونغ 최윤영"، وهي أغنية كان المزارعون في "بيونغ أن دو" يغنونها أثناء العمل، وقد غنتها "تشوي يُون-يونغ" على أنغام الغيتار

-"نام تشانغ غوك سويونغ بول آني 남창가곡 소용 ‘불 아니’" بصوت "لي دُنغ-غيُو"

-أغنية "بيون شيجو مان سُو-سان 평시조 만수산" بصوت "لي جُون-آه"