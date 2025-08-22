كتب الأديب "صو غو-جونغ 서거정" ما أسماه بـ"سا غا جونغ"، وهو اسم يعني: الاستراحة التي تضم أربعة أشياء جميلة، والأشياء الأربعة التي كان "صو غو جونغ" يراها جميلة هي: زهور المشمش، وأشجار الخيزران، وزهور اللوتس، والورد. فقال:

ينعكس عليها الظل بعمق

ويفوح عبير اللوتس بلا انقطاع

وعندما أستيقظ من نومي وحيدًا

أستمع إلى قطرات المطر المتساقطة من على أوراق الشجر





شيم تشونغ غا

تتضمن أغنية البانسوري "شيم تشونغا" مقطعًا يصف ذهاب "شيم بُنغ-سا" الضرير للاستحمام في الحمام العام. وكان قد سمع عن إقامة حفل ملكي كبير للعميان، فاعتمد على زوجته الجديدة كي يذهب إلى هناك، واستند إليها بالفعل، ولكنها تخلت عنه هناك وفرت مع رجل آخر. وقد التاع "شيم" حين اكتشف أنها خانته، وأنها تركته، هو الضرير، في ذلك المكان غير المألوف وحده. ولكنه قرر أن يكمل المشوار طالما بدأه على أي حال، وقد كان جسمه قد تعرق والطريق لا يزال طويلًا. ولكنه، وهو في هذه الحال من اليأس، سمع صوت مياه منعشة بالقرب منه، فسر، وخلع ملابسه واتجه إليها حتى وجدها، فغمر جسمه فيها ليستحم. ولكن أحدهم كان يراقبه، فأسرع يسرق ملابسه أثناء استحمامه.





شخصيات من التراث: "نان غييه باك يون 난계 박연"

كان "نان غييه باك يون 난계 박연" يساعد الملك سيجونغ في تأليف وتعديل مقطوعاته الموسيقية. فمن ضمن إنجازات الملك سيجونغ العديدة، التعديل الموسيقي. فقد كان عاشقًا للموسيقى، كما كان يؤلف المقطوعات الموسيقية بنفسه أيضًا، ولكن الموسيقى في ذلك الوقت لم تكن مجرد أمرًا ترفيهيًّا. بل كانت تعتبر أحد عمودي حكم الشعب. فكانت الموسيقى تعتبر عنصرًا يساعد في حكم قلوب أفراد الشعب، والعنصر الآخر هو الآداب التي تحكم سلوكيات الشعب. وكان يجب تحقيق التناغم بين الموسيقى والآداب من أجل تحقيق التناغم في المجتمع. وهو الفكر الذي يعرف باسم "ييه أك ساسانغ 예악사상". وقد وكل الملك "سيجونغ" السيد "باك يون" بصناعة واحدة قياسية دقيقة. فاستبدل "باك يون" أنبوب نحاسي بالخيزران، واتبع غيرها من الطرق المختلفة ليجرب أكثر طريقة يمكن الاعتماد عليها في دقة القياس باطراد. وقياسًا على ذلك العمل، بدأ العمل على ابتكار آلات موسيقية لعزف المقطوعات المستوردة من الصين بدقة، وكان المسؤول عنها أيضًا هو "باك يون". ولذلك يعتبر أحد القامات الثلاث الرئيسية في تاريخ الموسيقى التراثية الكورية مع "وانغ سان-أك" الذي ابتكر الكومونغو، و"أورِك" عازف الكاياغم، وذلك لأنه عاون الملك سيجونغ على تعديل المقطوعات الموسيقية التي كانت تعتبر جزءًا أساسيًّا في قلب سياسة الحكم.





اللهجات الموسيقية: توري

تختلف لهجة كل منطقة في كل بلد، ولذلك فظاهرة اللهجات المحلية ظاهرة عالمية. واللهجات لا تظهر في الكلام فقط، بل في الموسيقى أيضًا، وهو ما يعرف بـ"توري". وتعرف اللهجة الموسيقية لسيول وكيونغي بـ"كيونغ توري"، بينما تعرف لهجة موسيقى "هوانغ هيه" و"بيونغ أن" بـ"سُو شيم غا توري"، وكانغ وون وكيونغ سانغ بـ"ميه نا ري توري"، ومنطقة جولا "يوك جا بيغي توري 육자배기토리". وأغاني "نامدو مينيو" الشعبية التراثية مثل "جيندو آريرانغ" و"كانغ كانغ سُولليه" وأيضًا "أغاني البانسوري وأغاني شيناوي، كلها تعتبر من فصيلة "يوكجا بيغي توري". وكلمة "يوك جا بيغي" هي اسم أغنية شعبية تراثية شهيرة جدًّا في منطقة "جولا"، وهي تغنى على إيقاع من ست سقفات، ومن هنا اكتسب اسمه.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "سوناغي" بأداء "سل غي دونغ 슬기둥"

- مقطع من أغنية "شيم تشونغا" بصوت "أوه جُنغ-سُوك" وعزف "كيم تشونغ-مان" على البوك

- فصول من مقطوعة "جونغ ميو" الجنائزية، هي "سومو 소무" و"دُك-كيونغ 독경" و"يونغ-غوان 영관" بأداء أوركسترا الموسيقى التراثية الوطنية"

- "غوي إين هيونغا 귀인 형가" بأداء "هيباري"

- أغنية "سوميوليه شيغان 소멸의 시간" بأداء "جامبيناي"

- "يوك جا بيغي" بصوت "كيم سُو-يون" وآخرين

- "جاجين يوك بيغي" و"سام سانن باراك 삼산은 반락"

- "كيغ غوري تاريونغ 개고리타령" بصوت "يو تيه بيونغ يانغ 유태평양" وعزف "باك جا-يونغ" على الهيغم، و"لي جونغ-آه 이정아" على الكومونغو، و"كيم إين-سُو 김인수" على طبل الجانغو