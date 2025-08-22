فرقة ستراي كيدز تحتل المركز الأول في مبيعات الألبومات في أسبوعها الأول لهذا العام

ⓒ JYP Entertainment

تمكن ألبوم الفرقة الكورية ستراي كيدز Stray Kids الكامل الرابع بعنوان 'كارما' من تحقيق أعلى مبيعات في الأسبوع الأول بين جميع ألبومات الكيبوب التي صدرت هذا العام.

وقد عادت فرقة ستراي كيدز يوم 22 أغسطس الماضي بألبومها الكامل 'كارما'، وهو الأول لها منذ عامين تقريبا، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية 'سيريموني'. وبحسب مخطط هانتو، تجاوزت مبيعات الألبوم حاجز مليوني نسخة في يوم إصداره فقط، مما جعله يحقق لقب 'مليونير مزدوج' في غضون 24 ساعة.

وبعد أسبوع واحد، بلغت مبيعات الألبوم حوالي 3.03 مليون نسخة، ليصبح الألبوم الوحيد الذي يتخطى مستوى 3 ملايين نسخة في مبيعات الأسبوع الأول لهذا العام. وقد تصدر الألبوم المخطط الأسبوعي للألبومات المادية في هانتو، بالإضافة إلى المخطط الأسبوعي لمبيعات التجزئة في مخطط سيركل، ليختتم سيطرته بتصدره المخطط الأسبوعي للألبومات في سيركل أيضا.

وعلى منصة سبوتيفاي العالمية للموسيقى، حققت الفرقة أرقاما قياسية جديدة من حيث الأوائل والأكثر والأطول. فقد تجاوزت فرقة ستراي كيدز مؤخرا 20 مليون متابع، لتصبح أول فرقة كيبوب من الجيل الرابع تحقق هذا الإنجاز. كما احتل ألبومها الجديد 'كارما' المركز الثاني في قائمة 'أفضل ألبومات جديدة' العالمية على سبوتيفاي، والمركز الخامس في الولايات المتحدة، والثالث في المملكة المتحدة، وذلك بناء على بيانات الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

أما الأغنية الرئيسية، فاحتلت المركز الثاني في قائمة 'أفضل الأغاني الجديدة' العالمية، والثاني في الولايات المتحدة، والسابع في المملكة المتحدة. والأهم من ذلك، أن 7 من أغنيات الألبوم الفرعية دخلت أيضا قائمة أفضل 10 أغنيات جديدة عالميا، وهي: 'BLEEP' في المركز الثالث، و' 'CREEDفي الرابع، و' 'In My Headفي السادس، و 'MESS' في السابع، و''Phoenix في الثامن، و''Ghost في التاسع، و' 'Half Time في العاشر، وبذلك بلغ إجمالي الأغاني التي دخلت القائمة 8 أغنيات.

وحققت 'كارما' على سبوتيفاي أرقاما قياسية جديدة لأكبر عدد من مرات الاستماع في اليوم الأول والأسبوع الأول لإصدار ألبوم كيبوب لعام 2025. وأصبحت أغنية 'سيريموني' أكثر أغنية لفرقة فتيان كيبوب يتم الاستماع إليها في الأسبوع الأول من إصدارها لعام 2025. ومع تسجيل 'سيريموني' أكثر من 2.52 مليون استماع في اليوم الأول، وهو 22 أغسطس، دخلت الأغنية قائمة 'أفضل الأغاني اليومية العالمية' في سبوتيفاي بالمركز 27. واستمرت الفرقة في الحضور على القائمة لمدة 6 أيام متتالية حتى الـ27 من شهر أغسطس الماضي، لتصبح أطول فرقة فتيان كيبوب بقاء على هذه القائمة هذا العام.