نجاح باهر لفرقة AHOF في أول حفل للمعجبين في الفلبين

تمكنت فرقة AHOF من جذب عشرة آلاف مشاهد في أول حفل للمعجبين في الفلبين، وهو إنجاز كبير يضاف إلى مسيرتها الفنية.

وقد أقيم الحفل تحت عنوان"AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA" يوم 30 أغسطس في مانيلا، حيث التقى أعضاء الفرقة بمعجبيهم لأول مرة في حدث منفرد منذ انطلاقتهم. وشهد الحفل إقبالا هائلا، حيث بيعت جميع التذاكر فور طرحها، مما دفع المنظمين إلى إضافة مقاعد لتلبية الطلب المتزايد.

ولم يقتصر نجاح الحفل على الإقبال الجماهيري فقط، بل حظي أيضا بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية. ويحمل اسم الحفل "RENDEZVOUS"، وهو نفس عنوان أغنيتهم الأولى، دلالة على هذا اللقاء المميز الذي جمع الفرقة بقاعدتها الجماهيرية العالمية.

وافتتحت الفرقة الأمسية بأغنيتين هما "We'll Meet Again There (Rendezvous)" و"Butterfly"، مما أشعل حماس الجمهور من اللحظة الأولى. وعبر الأعضاء عن سعادتهم وشعورهم بالامتنان لرؤية القاعة ممتلئة بالمعجبين، مؤكدين أنهم سيقدمون عرضا يفوق كل التوقعات.

وتميز الحفل بكونه رحلة عبر مسيرة الفرقة، حيث تضمنت قائمة الأغاني مزيجا من أغانيهم من ألبومهم الأول مثل"MAMMA MIA (WHO WE ARE)"، و"The Worst in the Universe"، و"Blue School, Green Grass, Red Sneakers"، بالإضافة إلى أغانيهم من أيام برنامج البقاء، مما أضفى طابعا شخصيا وعاطفيا على الأداء.

وفي ختام الأمسية، التي تكللت بالنجاح وسط هتافات المعجبين، عبر أعضاء AHOF عن مشاعرهم قائلين: "لقد كان هذا الوقت بمثابة فرصة لنا لنشعر بالحب والشغف الذي تمنحوننا إياه. من خلالكم، ندرك مدى قيمة وجمال مشاعر الحب والدعم التي يكنّها شخص لآخر".