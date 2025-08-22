اقتحام منزل جونغ كوك: اعتقال امرأة أربعينية بعد تعديها على ممتلكاته الخاصة

ⓒ Big Hit Music

شهد موقف سيارات منزل جونغ كوك، عضو فرقة BTS، حادثة اقتحام من قبل امرأة في الأربعينيات من عمرها، والتي تم الإفراج عنها مبدئيا بعد التحقيق معها.

ففي يوم 31 أغسطس، أعلنت شرطة منطقة يونغ سان في سيول عن توقيف امرأة كورية تُدعى "أ" بتهمة التعدي على ممتلكات خاصة. وقد تم القبض على السيدة "أ" في حالة تلبس في الساعة 00:02 صباحا بعدما تلقت الشرطة بلاغا باقتحامها لموقف سيارات منزل جونغكوك الواقع في حي يونغ سان.

بعد التحقيق معها حول ملابسات الحادث، حيث اعترفت بجريمتها، قررت الشرطة الإفراج عنها ظهر اليوم نفسه. وتعتزم الشرطة مراجعة لقطات كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل جونغ كوك لتحديد ما إذا كانت ستُحال إلى النيابة العامة.

تأتي هذه الحادثة بعد واقعة مماثلة في 11 يونيو، يوم تسريح جونغكوك من الخدمة العسكرية، حيث ألقت الشرطة القبض على امرأة صينية في الثلاثينيات من عمرها حاولت مرارا إدخال كلمة مرور باب منزله. وقد أُحيلت هذه المرأة إلى النيابة العامة في 27 أغسطس بدون توقيف، وأكدت أنها قدمت إلى كوريا خصيصا لمقابلة جونغكوك بعد تسريحه من الخدمة.

يُذكر أن جونغكوك، الذي التحق بالجيش مع زميله في الفرقة جيمين في ديسمبر 2023، أتم خدمته العسكرية بنجاح لمدة 18 شهرا في لواء المدفعية التابع للفرقة الخامسة للمشاة.

هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها الشغف العالمي بفرقة BTS أشكالا غير لائقة. ففي يونيو الماضي، تعرض جين، عضو الفرقة، لقبلة مفاجئة على خده من قبل امرأة يابانية في الخمسينيات من عمرها خلال "حدث العناق" الذي أُقيم احتفالا بتسريحه.

وقد استجابت الشرطة لشكوى قدمها أحد مستخدمي الإنترنت، وفي مايو، قامت بإحالة المرأة اليابانية إلى النيابة العامة بتهمة التحرش في الأماكن العامة، بموجب قانون العقوبات على الجرائم الجنسية.

وفي حادثة أخرى، خلال فترة خدمته العسكرية، كان جونغكوك هدفا لعصابة قرصنة صينية استولت على أسهم في شركة "هايب" بقيمة 8.4 مليار وون، أي حوالي 6.4 مليون دولار. إلا أن إجراءات تجميد المدفوعات منعت وقوع أي ضرر مالي. وقد تم القبض على زعيم العصابة، الذي يُدعى "جيون"، 35 عاما، في تايلاند وإعادته إلى كوريا، وتم تسليمه إلى النيابة العامة في 29 أغسطس.