جيمين عضو فرقة BTS ينفي شائعات مواعدة سونغ دا أون

ⓒ Big Hit Music

أكد جيمين عضو فرقة BTS أنه كان على علاقة سابقة بالممثلة سونغ دا أون منذ عدة سنوات، لكنهما انفصلا حاليا.

وأصدرت شركة Big Hit Music بيانا رسميا أمس، 31 أغسطس، بخصوص شائعات المواعدة التي طالت جيمين وسونغ دا أون. وجاء في البيان: "صحيح أنهما كانا يكنّان لبعضهما مشاعر إيجابية وتواصلا معا في الماضي، لكن هذا يعود إلى سنوات خلت، وهما ليسا على علاقة حاليا".

وقد بدأت شائعات المواعدة في السابع والعشرين من الشهر الماضي بعد أن نشرت سونغ دا أون مقطع فيديو لجيمين على حسابها في تيك توك. وأظهر الفيديو سونغ دا أون وهي تنتظر جيمين أمام باب المصعد، ثم يظهر جيمين متفاجئا برؤيتها وهما يتبادلان الحديث.

ولم تصدر شركة Big Hit Music أي بيان فوري، لكنها كشفت بعد أربعة أيام عن علاقة الثنائي السابقة. وأوضحت الشركة أن سبب التأخير هو "احترام خصوصية الطرف الآخر"، وقالت: "بسبب انتشار التقارير التكهنية والشائعات التي لا أساس لها حول الحياة الشخصية للفنان، كان علينا أن نوضح الحقائق الأساسية".

وفي الختام، ناشدت الشركة الجمهور قائلة: "نرجو الامتناع عن التكهنات المتهورة حول الحياة الشخصية لجيمين، ونطلب منكم أيضا الامتناع عن أي تصرفات قد تسبب ضررا للطرف الآخر سونغ دا أون".

وتُعرف سونغ دا أون بأنها ممثلة شاركت في برنامج المواعدة "Heart Signal 2" عام 2018، وظهرت في أعمال درامية مثل "Can't Lose" و"Once Again".

وكان جيمين قد أنهى خدمته العسكرية في يونيو الماضي، بينما تستعد فرقة BTS للعودة في ربيع العام القادم.