الحلقة الثالثة والعشرين: ظهور الهواتف المحمولة محلية الصنع، وبداية كوريا كدولة قوية في تكنولوجيا المعلومات

أول ظهور للهواتف المحمولة المصنوعة محليًّا في كوريا

في السابع عشر من سبتمبر عام 1988 طُرح أول هاتف محمول محلي الصنع في كوريا. وكان يطلق عليه في ذلك الوقت "الهاتف الطوبة"، فقد كان كبيرَ الحجم ثقيل الوزن، وكانت جودة المكالمات التي يجريها منخفضة، ولكنه كان يحمل معنى كبيرًا لأن كوريا استطاعت تصنيعه محليًّا. وبعد ذلك بدأت الشركات الكورية في سباق تطوير الهواتف المحمولة، فتطورت قدرات الهاتف الكوري المحمول وتصميمه.

في عام 1996 نجحت كوريا في أن تكون أول دولة في العالم تتمكن من استخدام تقنية CDMA المتطورة. ولأنها كانت أكثر تطورًا من الشبكات التناظرية، فقد كانت تغطي عددًا أكبر من الموجات، وهو ما حسن فعاليتها وخفض سعر الاستخدام، فأتاح خدمة الاتصالات المحمولة لعدد أكبر من الناس. وكان نجاح كوريا في استخدام هذه التقنية هو ما وضعها في مقدمة البلاد المتقدمة تقنيًّا.

ثورة الهواتف الذكية

في أوائل الألفية الجديدة، طُرحت شبكات الجيل الثالث والهواتف الذكية، وهو ما كان بمثابة ثورة في عالم الاتصالات، إذ لم يعد الهاتف جهازًا لإجراء الاتصالات الهاتفية فقط، بل أصبح بمثابة جهاز حاسوب نقال. وفي عام 2007 طرحت شركة آبل هاتف الآيفون، فغيرت مفهوم الهواتف النقالة. وسرعان ما أدخلت الشركات الكورية نظام آندرويد من غوغل لأجهزتها ودخلت المنافسة بقوة. ثم ظهرت شبكات الجيل الرابع والخامس، وأصبح استخدام الإنترنت فائق السرعة متاحًا. وهو ما أتاح طيفًا أوسع من الخيارات والخدمات.





دور الهاتف المحمول في وضع كوريا كدولة قوية في مجال تكنولوجيا الاتصالات

يضم الهاتف المحمول عددًا من العناصر الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات: مثل الاتصالات، والإذاعة، والشاشات، والذاكرة، والبطاريات، وغيرها. وتطور الشركات الكورية النظم والتقنيات وغيرها، وليس فقط أجهزة الهاتف، وهو ما يجعلها تتصدر سوق تكنولوجيا الاتصالات العالمي.