طلوع القمر بلونه الأحمر في الأسبوع القادم

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن يحدث خُسوف قمر كلي يتم فيه حجب القمر بظل كوكب الأرض في الصباح الباكر من يوم الثامن في هذا الشهر، وذلك لأول مرة منذ 3 أعوام، بعد شهر نوفمبر من عام 2022.

وفقا للمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، من المتوقع أن يبدأ خسوف القمر الجزئي في الساعة الواحدة والدقيقة السادسة والعشرين والثانية الثامنة والأربعين صباحا.

ومن ثم سيبدأ الخسوف الكلي بالفعل مع دخول القمر ظل كوكب الأرض على نحو كامل في الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين والثانية الرابعة والعشرين.

ومن المتوقع أن يحدث الخسوف الأقصى" الذي يُحجب القمر فيه إلى أعمق حد له في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الحادية عشرة والثانية الثامنة والأربعين صباحا. وبعد ذلك، سيبدأ القمر في استعادة مظهره تدريجيا، وتكتمل العملية في تمام الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والخمسين والثانية السادسة والثلاثين.

ومن المتوقع أن يتمكن الناس من مشاهدة هذا الخسوف الكلي للقمر في مناطق واسعة تشمل آسيا وروسيا وأستراليا والمحيط الهندي وأفريقيا وأوربا.

أما في كوريا فسوف يمكن رؤية القمر بلونه الأحمر في السماء الجنوبية الغربية.