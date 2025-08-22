افتتاح المهرجان العالمي لطائرات الدرون في بوتشون

ⓒ YONHAP News





من المقرر تنظيم المهرجان العالمي لطائرات الدرون في منطقة بوتشون في كوريا الجنوبية باعتباره مهرجانا عالميا كبيرا تتلاحم فيه طائرات الدرون والثقافة والسياحة.

ومن المتوقع أن يقام المهرجان في مجمع المناظر الطبيعية البيئية في نهر هان تان في المنطقة من التاسع إلى الثاني عشر في شهر أكتوبر القادم.

وقالت إدارة منطقة بوتشون إنها عقدت مؤخرا جلسة تحضيرية للمهرجان تستهدف تنظيم المهرجان العالمي بنجاح.

وتم في الجلسة مناقشة سبل تطوير صناعة طائرات الدرون في المنطقة إلى جانب فحص الاستعدادات لإنجاح المهرجان.

وتحت شعار "طائرات الدرون، لماذا لا؟ وفوق كل التوقعات" يستهدف المهرجان استعراض كل ما يتعلق بالدرون من خلال دمج التكنولوجيا والثقافة والسياحة.

وتخطط إدارة بوتشون لإيصال رؤيتها لتصبح "مدينة الدرون" للعالم من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الرئيسية مثل العرض العالمي لطائرات الدرون الضوئية، وسباق الدرون العالمي، وكرة القدم بالدرون، ومؤتمرات ومعارض الدرون.

كما تخطط في فترة المهرجان تنظيم فعاليات جانبية مثل مهرجان ثقافة الطعام العالمي ومهرجان التخييم والعروض الموسيقية. ومن أبرز فعاليات المهرجان، العرض العالمي لطائرات الدرون الضوئية.

ومن المتوقع أن يشارك فيه 7 فرق، 5 منها من خارج كوريا لتقديم 8 عروض مختلفة. ويهدف العرض إلى تحطيم الرقم القياسي الكوري باستخدام ما يصل إلى 6 آلاف طائرة درون مُجمعَة.

وفي يوم الافتتاح الذي سيصادف يوم التاسع من أكتوبر سيُقدَّمُ عرض بالتعاون بين عدد من فناني البيتبوكس وأكبر عرض لطائرات الدرون الجماعية في كوريا، مما سيجذب انتباه الجماهير.

وفي اليوم الثاني الذي يصادف العاشر من نفس الشهر ستستمر الأجواء الحماسية بعرض يجمع بين موسيقى إيه دي ام وعرض الدرون.

أما في اليوم الثالث والأخير، فسيقدم فنانو فرقة "إيه نال تشي" عرضا بالتعاون مع أكبر عرض لطائرات الدرون الجماعية في كوريا لتجسيد الجمال الكوري الذي حظي باهتمام عالمي مؤخرا بأسلوب جديد.

علاوة على ذلك، سيستضيف وادي نهر هان تان في منطقة بو تشون أول سباق في كوريا لبطولة سباق الدرون العالمي الذي سيُقام في وادٍ طبيعي.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 40 لاعبا محترفا من 10 دول. وسوف تمنح السرعة الهائلة لطائرات الدرون الضخمة التي تطير في سماء الوادي والتحكم الدقيق فيها إثارة ومتعة لن تنسى.