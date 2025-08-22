ⓒ YONHAP News





يصور فيلم "صيادو شياطين الكي بوب" على منصة نتفليكس مشهدا تذهب فيه "لومي"، مطربة فرقة الفتيات "هانتركس"، لزيارة عيادة طبية كورية تقليدية بسبب التهاب في الحلق قبل عرض مهم.

وفي ذلك الوقت قال لها طبيب كوري تقليدي إنه يجب فهم الجسد بالكامل لفهم العلاج، ووصف لها دواء عشبيا كوريا تقليديا.

وعندما تلقت "لومي" الدواء، لاحظت أن عليه ملصقا مكتوبا عليه اسم العيادة "هان" وعندما أزالته بحذر، وجدت أن الدواء مجرد عصير عنب.

وتدور أحداث هذه القصة الطريفة في سوق "صول ياك نيونغ" في منطقة دونغ ديه مون في سيول.

وفي الواقع، يوجد مركز سيول للطب الكوري التقليدي في هذه السوق التي تُعد أكبر سوق للأعشاب الطبية في كوريا. وهذا المركز هو مساحة ثقافية متعددة الأغراض تُدار بالتعاون بين إدارة منطقة دونغ ديه مون وسوق صول ياك نيونغ، ويهدف إلى إتاحة فرصة للجميع لتجربة الطب الكوري التقليدي.

ويحتوي المركز أيضا على متحف صول ياك نيونغ للطب الكوري التقليدي، الذي يعرض الأدوات والمستحضرات الطبية الكورية التقليدية. ويمكن للسياح في هذا المركز الاستمتاع بتجربة منشطة وبأسعار معقولة، مثل نقع القدمين في أعشاب طبية، أو التدليك بالطب الكوري التقليدي.

ويمكن استخدام حوض نقع القدمين لشخصين لمدة 20 دقيقة مقابل حوالي 4 دولارات فقط، وتجربة التدليك بالطب الكوري التقليدي مقابل حوالي خمسة وثلاثين دولارا للشخص الواحد لمدة 30 دقيقة.

وقد بدأ مركز سيول للطب الكوري التقليدي يكتسب شهرة بين الأجانب بعد أن حقق فيلم "صيادو شياطين الكي بوب" شعبية عالية. ووفقا لبيانات إدارة المنطقة، زاد عدد السياح الأجانب الذين يزورون سوق صول ياك نيونغ بحوالي أربعة أضعاف مقارنة ببداية العام الجاري.

ولجذب المزيد من السياح وضعت إدارة المنطقة مؤخرا خطة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية رئيسية. يشار إلى أن 9 أسواق، بما في ذلك سوق صول ياك نيونغ، تتجمع في منطقة محطة "تشونغ نيانغ ني" للقطارات على مساحة 290 ألف متر مربع.

وفي نهايات الأسبوع يتدفق في السوق حوالي مائة ألف شخص يوميا بالمتوسط، ووصف مدير الإدارة "لي بيل هيونغ" أسواق تشونغ نيانغ ني من أكبر وأقدم الأسواق في العالم.

وفقا للخطة من المقرر أن يتم إعادة تنظيم الأسواق التسعة تحت شعار "أسواق قوس قزح" بحيث يتم فيها إنشاء ساحة ثقافية وممر علوي وممشى فني بالوسائط المتعددة. كما ستُقام فيها منطقة للمأكولات العالمية وشارع خاص للبيوت الكورية التقليدية.

إضافة إلى ذلك، سيُنشأ ""شارع الأضواء" على طول طريق "وانغ سان 왕산로"، وهو الطريق الرئيسي في المنطقة الذي يربط الجامعات الكبرى مثل جامعة كيونغ هي، وجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وجامعة بلدية سيول، بأسواق تشونغ نيانغ ني، وصولا إلى مركز الأسواق.

ومن المتوقع أيضا أن يتم بناء معلم رمزي في ساحة محطة تشونغ نيانغ ني للقطارات يعكس هوية منطقة دونغ ديه مون بحيث يستلهم المعلم تصميمه من ساعة الملك سيجونغ الشمسية، بالتعاون مع قاعة الملك سيجونغ التذكارية. كما سيتم تغيير اسم الساحة إلى ساحة سيجونغ.

والإضافة إلى ذلك، تخطط إدارة المنطقة لتطبيق التقنيات المتطورة في منطقة الأسواق، بما في ذلك نظام التسليم الذكي، وروبوت التوجيه بالذكاء الاصطناعي، لتعزيزها كوجهة شعبية للأجانب والأجيال الشابة.