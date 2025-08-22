ارتفاع حاد في عدد الآباء الكوريين في الخمسنيات من العمر

ⓒ YONHAP News





لم يعد من الغريب في المجتمع الكوري سماع أخبار عن أشخاص في الخمسينيات من العمر يرزقون بأطفال، حيث أصبحت ظاهرة "الآباء في الخمسينيات" أكثر شيوعا مع تأخر سن الزواج والإنجاب.

ووفقا لإحصاءات المواليد لعام 2024 التي نشرتها هيئة الإحصاءات الكورية مؤخرا، بلغت نسبة المواليد من آباء تزيد أعمارهم عن 50 عاما 1.1% وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق.

وظلّت هذه النسبة ثابتة عند 0.1% منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1993 لتكون منخفضة لأكثر من 20 عاما ولم تتجاوز 0.5% إلا في عام 2017.

لكنها بدأت في الارتفاع بشكل حاد منذ عام 2018 لتصل 0.6% وتجاوزت 1.0% لأول مرة في عام 2023 بعد ست سنوات فقط، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

ويُعتقد أن السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى عدة عوامل، منها الانخفاض الحاد في عدد المواليد، وتأخر سن الزواج بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة حالات الزواج الثاني.

ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية هو الانخفاض الحاد في عدد المواليد الجدد على مدى العقود الماضية، مما أدى إلى تقليص حجم عينة الدراسة بشكل كبير.

بالفعل، بلغ عدد المواليد في العام الماضي 238 ألفا و300 طفل، بانخفاض قدره 477 ألفا و526 طفلا مقارنة بعام 1993 الذي كان العدد قد بلغ فيه 715 ألفا و826. وهذا يعني أن عدد المواليد انخفض بحوالي 66.7% خلال 22 عاما فقط.

كما يُحلل الخبراء أن تأخر سن الزواج نفسه كان له تأثير كبير، حيث أدى عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبات التوظيف بين الشباب إلى رفع متوسط أعمار الزواج.

وبسبب تأخر الزواج، تأخر سن الإنجاب بشكل طبيعي. وبالفعل ارتفع متوسط سن الزواج الأول للرجال من 29 عاما في التسعينيات من القرن الماضي إلى 34 عاما في الوقت الحالي.

وبما أن الزواج تأخر، فمن الطبيعي أن يتأخر إنجاب الطفل الأول إلى أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.

وبهذه المناسبة، أشار الخبراء إلى أهمية وضع سياسات داعمة ومصممة خصيصا للتغييرات في أعمار الآباء، مثل دعم صحة الأطفال وتقديم دعم شامل في تربيتهم ووضع حلول لمساندتهم لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.



