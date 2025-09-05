ⓒ Video Music Awards

تستعد المغنيات اللاتي أدين أغاني فيلم الرسوم المتحركة "صائد شياطين الكيبوب" على نتفليكس، للمشاركة في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية الكبرى.

فقد أعلن الحساب الرسمي لـ"جوائز إم تي في الموسيقية المصورة لعام 2025" (VMA) على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المغنيات لي جاي وراي آمي وأودري نونا سيقدمن إحدى الجوائز خلال الحفل الذي سيُقام في السابع من سبتمبر في ساحة يو بي إس بمدينة نيويورك. وقد عبّرت لي جاي في مقطع فيديو نشره الحفل عن سعادتهن الكبيرة بهذه المشاركة، قائلة: "نتطلع لرؤيتكن جميعا هناك".

يذكر أن الثلاثي لي جاي، راي آمي، وأودري نونا هن فنانات أمريكيات من أصل كوري، وكانت لي جاي كانت في السابق متدربة في شركة SM إنترتينمنت، وقد قدمت صوت المغنية الرئيسية "لومي"، بينما قامت راي آمي وأودري نونا بأداء صوتي شخصيتي "جوي" و"ميرا" على التوالي.

وقد حققت أغنيتهن الأصلية "غولدن" من الفيلم نجاحا كبيرا، حيث تصدرت مخطط "بيلبورد هوت 100" الرئيسي للأغاني الفردية لثلاثة أسابيع. كما احتلت الأغنية المركز السابع في مخطط "أغاني الصيف" الذي أعلنت عنه بيلبورد في الثاني من سبتمبر، وهو تصنيف يجمع بيانات الأغاني الأكثر شعبية من يونيو إلى أوائل سبتمبر.

جدير بالذكر أن فرقة BTS كانت قد تصدرت مخطط "أغاني الصيف" عام 2021 بأغنيتها "باتر". أما هذا العام، فقد احتل نجم البوب أليكس وارين المركز الأول بأغنيته "أورديناري".