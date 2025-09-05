فرقة مونستا إكس تحظى بإشادة من وسائل الإعلام الأمريكية

ⓒ STARSHIP Entertainment

حظي ألبوم فرقة MONSTA X ، الذي عادت به في اليوم الأول، بتقييمات إيجابية من وسائل الإعلام الأجنبية.

فبعد إصدار MONSTA X لألبومها المصغر الجديد "THE X" في اليوم الأول، كتبت مجلة رولينغ ستون (Rolling Stone) الأمريكية المتخصصة في الموسيقى: "'ذا إكس' هي رسالة حب إلى MONBEBE (اسم نادي المعجبين الرسمي)، وعمل يحمل اللون الموسيقي الفريد لـ ."MONSTA Xوأضافت المجلة: "يُظهر الأعضاء نضجهم كفنانين من خلال مشاركتهم في كتابة الكلمات والتلحين والترتيب، ومساهمة جميع الأعضاء في اختيار الأغاني".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المجلة عن الأغنية الرئيسية "N the Front": "إنها أغنية راب فوضوية ولحنية، تتميز بإيقاعها القوي، ويبدو أنها ستجذب الأجيال المختلفة".

من جهتها، استعرضت مجلة فوربس (Forbes) الاقتصادية الأمريكية رحلة MONSTA X، وسلطت الضوء على أنهم "أصبحوا رمزا في صناعة الموسيقى الكورية" بعد مرور 10 سنوات على ترسيمهم في عام 2015. كما أشادت المجلة بروحهم الريادية في تحدي اللغات والأنواع الموسيقية المختلفة من خلال ألبوماتهم الكورية واليابانية والإنغليزية، وتجربتهم لمجموعة واسعة من الأنماط الموسيقية مثل EDM، اللاتينية، R&B، البوب، والفيوتشر بيس.

وفيما يتعلق بذلك، أكد جوهون في مقابلة مع فوربس: "لدينا طيف موسيقي واسع. 'ذا إكس' تُظهر أننا قادرون على فعل كل شيء، مثل غناء المطربين للراب، أو العكس. لقد عبرنا عن ثقتنا بأننا نستطيع فعل أي شيء".

وفي خضم الحماس العالمي للألبوم الجديد "THE X" وعودة الفرقة الكاملة، شاركت MONSTA X أخبارا سعيدة مع المعجبين عبر "Audacy"، وهي واحدة من أكبر شبكات محطات الراديو في الولايات المتحدة، حيث قال كي هيون: "أود إصدار ألبوم إنغليزي آخر في المستقبل. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذا، ولكننا نخطط لذلك أيضا"، مما زاد من التوقعات حول خطواتهم المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، ستبدأ MONSTA X أنشطتها الترويجية للعودة رسميا في الرابع من الشهر الجاري، بدءا من برنامج "M Countdown" على قناة Mnet.