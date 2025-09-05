س.كوبس ومين غيو يستعدان لإصدار ألبومهما المصغر الأول

ⓒ PLEDIS Entertainment

من المقرر أن تُطلق الوحدة الخاصة الجديدة لفرقةSEVENTEEN ، والتي تتكون من س.كوبس ومين غيو، ألبومها المصغر الأول في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وفي يوم الثالث من هذا الشهر، في منتصف الليل، أصدرت شركة Pledis Entertainment التابعة لمجموعة HYBE Music Group المقطع الدعائي لألبوم س.كوبس ومين غيو المصغر الأول، "HYPE VIBES"، والذي يحمل عنوان "JOIN OUR VIBE".

ويُظهر الفيديو، الذي تم تصويره في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، الحياة اليومية لس.كوبس ومين غيو، وهما يستمتعان بكل لحظة بحرية وعلى طريقتهما الخاصة.

يعكس اسم الألبوم "HYPE VIBES" الأجواء الحماسية والحرة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها والتواصل من خلالها. ويُجسد الألبوم الموقف الفريد لس.كوبس ومين غيو في عيش اللحظة الحالية على إيقاعهم الخاص دون قيود. وكان الثنائي يخططان في البداية لإصدار الألبوم على هيئة أغنية منفردة (single)، لكنهما قررا توسيع حجم العمل إلى ألبوم مصغر للتعبير بشكل أكثر تنوعا وتكاملا عن "اللحظة الحالية" في حياتهم اليومية.

وقد أظهر كل من س.كوبس ومينغيو طيفا موسيقيا واسعا من خلال ألبومات فرقة SEVENTEEN الكاملة، وأغاني الوحدات المختلفة مثل وحدة الهيب هوب، ووحدة القادة (س.كوبس، هوشي، ووزي)، ووحدة وونوو ومينغيو، بالإضافة إلى أغانيهما الفردية التي شاركا في كتابة كلماتها وتلحينها.

وستستمر أنشطة فرقة SEVENTEEN الجماعية أيضا. فمن المقرر أن تبدأ الفرقة جولتها العالمية "SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]" في الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري على ملعب إنتشون آسيا الرئيسي. وستستمر الجولة في هونغ كونغ بملعب كاي تاك في السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر نفسه، ثم في خمس مدن في أمريكا الشمالية خلال شهر أكتوبر، وفي أربعة ملاعب في اليابان خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وبالتزامن مع هذه الأنشطة العالمية، تم ترشيح الفرقة مؤخرا لجائزة "أفضل فرقة" في حفل "جوائز إم تي في للأغاني المصورة 2025" بالولايات المتحدة الأمريكية.