أحمد باك يونغ سوك: قلبي مليء بالحب والامتنان للقسم العربي

يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع الأستاذ/ أحمد باك يونغ سوك، المدير السابق للكي بي إس ورلد راديو، عبر الهاتف بين سيول ومدينة لاس فيغاس الأمريكية، التي يقيم فيها منذ تقاعده، حيث يقول إن قلبه مليء بالحب والامتنان للقسم العربي بالكي بي إس.

ويشرح السيد/ باك الظروف التي أدت إلى إنشاء القسم العربي والتي كان أهمها الأزمة النفطية الأولى في سبعينيات القرن الماضي، كما يتحدث عن تطور تاريخ البث في القسم العربي بدءا من عام 1975، وذكرياته في التواصل مع المستمعين، خاصة عبر الرسائل البريدية، وكذلك ذكرياته وانطباعاته عن المذيعين العرب الذين عمل معهم. ويقول إنه بسبب الصعوبات التي كان يواجهها في البداية فكّر في ترك العمل والالتحاق بإحدى الشركات، لكنه رأى نفسَه في حلم وهو يتحدث باللغة العربية بطلاقة، وحينها أدرك أن اللغة العربية هي مصيرُه، ومن ثمّ قرر أن يكرّس نفسه تماما للعمل في الإذاعة العربية. ويستذكر الأستاذ باك أيضا كيف أدخل لأول مرة خدمة الإنترنت في الكي بي إس ورلد راديو، والتحديات التي واجهها آنذاك، وهو ما جعل الكي بي إس في النهاية ضمن الإذاعات الدولية المتقدمة. ويقول أيضا إنه لا يمانع استعمال الذكاء الاصطناعي في إنتاج البرامج الإذاعية، ولكن مع الوعي بأن هناك جوانب لا يمكن أن يفيد فيها، مثل التواصل الإنساني مع المستمعين. ويؤكد الأستاذ/ باك أن استمراره في العمل حتى الآن وهو في منتصف السبعينيات يعود لشغفه وحبه للغة العربية، ولروح الزمالة والدعم من أعضاء القسم العربي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".