الشعر والأغاني: وجهان لعملة واحدة

في عصرنا الحالي، تعتبر الأغاني فنًّا يختلف عن الشعر، إذ يعتبر الشعر من الأدب، بينما الأغاني من الفنون الموسيقية. أما في كوريا في الماضي، فكان الناس يرون أن الشعر هو الكلمات الملحنة على أنغام الموسيقى، والموسيقى هي الألحان التي تطعم هذا الكلام وتطيله. فكان الشاعر إذا خط أبياته لا يعتبرها قد تمت إلا بعدما تتحول إلى أغنية. و"شي تشانغ" هو فن الأشعار الملحنة. وفي القرن الثامن عشر، كتب العالم الكونفوشي "شين كوانغ-سُو 신광수" قصيدة "كوان سان يُونغ ما 관산융마" ضمن إجاباته على اختبار كواغو للخدمة الحكومية العامة. وقد تغنت جواري الكيسنغ في بيونغ يانغ بأبيات هذه القصيدة، ولا تزال هذه الأغنية من الأغاني القريبة من قلوب محبي الأغاني الكورية التراثية.





شخصيات من التراث: "كيم غييه-صُن 김계선"

كان عازف ديغم في مؤسسة "جانغ أك وون 장악원" للموسيقى الملكية التراثية في عصر جوسون. وكان أحد الأعضاء المهمين المسؤولين عن توريث فن الموسيقى الملكية. وكان شديد البراعة في عزف الديغم حتى قيل "لم يكن هناك مثله من قبل، ولن يكون هناك مثله من بعده". ولم يكن يعزف الديغم فقط، بل كان يعزف أيضًا السنغ هوانغ والدانسو والفلوت والأوبويه والكلارينت، أي كان يستطيع عزف الآلات الغربية أيضًا. ومما كتبه بنفسه:

أرى أن أهم شيء لي هو عزف الديغم، ورغم أنه يقال إنني ولدت موهوبًا في الموسيقى بصورة طبيعية، فمهما راجعت نفسي أرى أنني لا أملك أي ميزة تفرقني عن الآخرين. الأمر الذي أستطيع أن أجيب به السائلين بكل وضوح، وأن أصرخ معلنًا إياه في أي وقت، هو أنه لا يوجد من شيء مميز سوى أنني نفخت الديغم مرات ومرات ومرات. ولذلك أرجو أن تتخلوا عن اليأس الذي يدفعكم لتقولوا باكين "هذا لأنني لست موهوبًا في الموسيقى" أو "لأن الموسيقى فن رفيع" وغيرها من الحجج، وهذا النوع من الحجج يسري بين الشباب هذه الأيام، وهو أمر مؤسف للغاية.





فيلم "تاجا" والألعاب التراثية

هناك فيلم كوري باسم "تاجا 타짜" يدور حول النصب والمقامرة. وفي الفيلم، كانت اللعبة المستخدمة في القمار هي لعبة "هوا تُو". ولم تكن هذه اللعبة موجودة في عصر جوسون، وكانت النسخة التراثية منها تُدعى "تو جون 투전". وكانت مكونة من أربعين ورقة لعب سميكة مكتوب عليها أرقام، وأحيانًا تكون مكونة من ثمانين ورقة. ويجب اللعب باتباع القواعد بإظهار الجانب الذي يظهر الرقم المناسب حتى الفوز، وهو في ذلك يشبه لعبة "هواتو". وصحيح أنها لعبة تراثية، ولكنها تسببت في خراب ديار عائلات كثيرة في عصر جوسون لاحتوائها على عنصر المقامرة. ولا يعرف الكثيرون اليوم طريقة لعب هذه اللعبة التراثية، بل لا يعرف الكثير حتى اسمها، ولكن مصطلحات اللعب التي ذُكرت في فيلم "تاجا" كلها استوحيت من هذه اللعبة التراثية. وعند لعب لعبة "توجون" كان الناس يغنون كلمات معينة عند لعب الأوراق، وكان الغرض منها إثارة غيظ المنافس. وكان هناك لعبة أخرى اسمُها "غول بيه 골패"، وكانت تستخدم عظام حيوانات مثقوبة للعبها، مثل لعبة "ما جاك 마작"، وهي تستخدم لقراءة الطالع أحيانًا، وربما كان ذلك بسبب الشائعات التي ربطت ظهورها بالأبراج السماوية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "كوان سان يُونغ ما 관산융마" الآن بصوت "لي هيون-آه"

- "أوديرو كانا 어디로 가나" أو: إلى أين تذهب، غناء "تاني موشن 타니모션"

- أغنية "يانغ ريو غا 양류가" بصوت "ييه غيول 예결" وأداء "بريليود 프렐류드"

- "تشُنغ صُنغ غُك 청성곡" على إيقاعات الفنان التراثي "كيم غييه-صُن" بعزف "لي يُنغ-صُب 이영섭" على الديغم

- "تشونغ سان دو 청산도 절로절로" من أغاني "يو تشانغ كاغوك"، بصوت "باك جين-هي" وعزف "جين مين-جين" على الآجنغ.

- أغنية "أوبو بيك سُو 어부 백수" غناء وأداء "كريم 그림"

- "كول بيه تاريونغ 골패타령" غناء وعزف ""باك كوي-هي 박귀희" على الكاياغم

- أغنية "توجون بوري 투전풀이" بصوت "يُو جي-سُوك 유지숙"

- "نابي، كوم" تلحين "وون إيل 원일" وأداء "أوركسترا كيونغي الوطنية"