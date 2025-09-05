مذكرة تفاهم بين هيئة التراث الوطني الكورية وزارة الثقافة السعودية

ⓒ KOREA HERITAGE SERVICE

قالت هيئة التراث الوطني الكورية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة السعودية لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والتبادل المعرفي حول التراث غير المادي.

وتم التوقيع على الاتفاقية في المتحف الوطني للقصور يوم 27 أغسطس الماضي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال التراث غير المادي.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز القدرات المتعلقة برقمنة وثائق التراث غير المادي، وإنشاء أطر للبحث المشترك بين البلدين، والتعاون في تنظيم مؤتمرات علمية وثقافية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بإنشاء منظمة سعودية جديدة للتراث غير المادي.

وحضر مراسم التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، من بينهم "يون سون هو" مدير إدارة التراث غير المادي في الهيئة الكورية، و"مها عبد الله السنّان" المديرة العامة للأبحاث والتراث الثقافي في الوزارة السعودية.

وصرح مسؤول من الجانب الكوري بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة فرصة لتشكيل فرق عمل مشتركة، وتبادل المعلومات، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للخبراء. وأضاف أن الهدف هو إيجاد مشروعات تعاونية عملية وتوسيع المشاركة بين الجانبين.