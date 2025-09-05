أعلنت شركة "ذا بينك فونغ كومباني"، وهي شركة كورية عالمية متخصصة في الترفيه العائلي، أنها تجاوزت مستوى 130 ألف زائر في جناحها التفاعلي الخاص ضمن مهرجان قطر للألعاب 2025.

وأُقيم المهرجان كحدث عائلي ضخم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 6 من يوليو إلى 4 أغسطس تحت إشراف هيئة السياحة القطرية.

وقد شاركت الشركة الكورية بجناح خاص احتفالا بالذكرى العاشرة على ظهور شخصية "بيبي شارك"، مما لفت انتباه الجمهور القطري بشكل كبير.

وفي الجناح الخاص، تم إنشاء منطقة تفاعلية ضخمة تزيد مساحتها عن 16 ألفا و500 متر مربع، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وكان من أبرزها منزلق عملاق على شكل سفينة، ومنطقة للغناء وأماكن مخصصة للتصوير، بالإضافة إلى حوض كرات من أجل جذب استجابة كبيرة من الزوار.

ويؤكد هذا النجاح على التوسع الكبير لتأثير محتوى الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت قنوات الشركة على يوتيوب أكثر من 11 مليار مشاهدة و 436 مليون ساعة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها.

كما تجاوز عدد تنزيلات تطبيقات الشركة 25 مليون عملية تحميل، مما يثبت شعبيتها الكبيرة في المنطقة.