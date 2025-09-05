جامعة كوريا بوليتك تنقل نماذج التعليم المهني الكوري إلى الأردن

تنظم جامعة كوريا بوليتك حاليا برنامج تدريب عالميا لنقل نموذج التعليم المهني والتقني الكوري إلى معلمي التدريب المهني في الأردن.

وأوضحت الجامعة أن هذا البرنامج سيستمر حتى الغد السبت بمشاركة 13 معلما للتدريب المهني من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي انطلق هذا العام وسيستمر لمدة 3 أعوام حتى عام 2027، وهو يهدف لتعزيز قدرات التعليم المهني في الأردن والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة من خلال نقل الخبرات الكورية في هذا المجال.

وتقدم جامعة بوليتك في هذا التدريب برامج متنوعة، منها: إجراء تحليل عميق لنظام التعليم المهني والتقني الكوري، والتعرف على البنية التحتية للتدريب في الصناعات والتقنيات الجديدة، ومحاضرات متخصصة، إلى جانب جولات ميدانية في جامعة بوليتك وشركات مختلفة.

كما سيقوم المعلمون المشاركون بتصميم وتقديم خطط لتطبيق ما تعلموه في بيئة التعليم في بلادهم.