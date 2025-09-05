نقل إدارة براءات الاختراع الكورية إلى المغرب

ⓒ YONHAP News

قالت وكالة براءات الاختراع الكورية مؤخرا إنها تستضيف تدريبيا رفيع المستوى للسيد عبد العزيز بابقيقي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الفكرية، وكبار المسؤولين في مكتبه.

وجرى التدريب في مجمع المكاتب الحكومية بمدينة ديجون ومعهد معلومات الملكية الفكرية في منطقة كانغ نام في سيول حتى التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.

يشار إلى أن هذا التدريب جرى ضمن مشروع استشارات تكنولوجيا المعلومات الخارجية الذي تنفذه وكالة براءات الاختراع الكورية، ويهدف إلى تعزيز تصدير النظام الكوري لإدارة الملكية الفكرية وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية بين البلدين.

وتضمن التدريب مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك اجتماعات استشارية حول تكنولوجيا المعلومات وزيارات لمؤسسات كورية للاطلاع على الخبرات الإدارية والتقنية المتقدمة.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي عقد السيد موك صونغ هو نائب مفوض الوكالة الكورية، اجتماعا مع السيد عبد العزيز بابقيقي في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة ديجون.

وناقش الطرفان خبرات كوريا في بناء نظام الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى استراتيجيات الدعم لتطوير الملكية الفكرية في المغرب بما يتناسب مع الظروف المحلية.

وصرح السيد موك بأن استضافة المكتب المغربي للملكية الفكرية هي فرصة مهمة لوضع أساس للتعاون طويل الأمد في مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية بين البلدين.

وأضاف أن الجانب الكوري لا يكتفي بالترويج لتميز النظام الكوري لإدارة الملكية الفكرية، بل سيتعاون مع الجانب المغربي بنشاط لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات في المغرب للمساعدة في تهيئة بيئة ملائمة للملكية الفكرية للشركات الكورية التي تدخل السوق المغربية.