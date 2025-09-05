الحلقة الرابعة والعشرين: الانضمام إلى الأمم المتحدة، وبداية تاريخ كوريا كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي

العلاقة الخاصة بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة

تأسست الأمم المتحدة في عام 1945 بهدف الوقاية من الحرب والحفاظ على السلام، وتربطها بكوريا علاقة خاصة جدًّا. ففي عام 1948 عقدت كوريا الجنوبية انتخاباتها المستقلة تحت رقابة الأمم المتحدة، ووافق مجلس الأمم المتحدة على إعلان حكومة كوريا الجنوبية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في شبه الجزيرة الكورية. وفور اندلاع الحرب الأهلية الكورية نددت الأمم المتحدة باحتلال كوريا الشمالية لأراضي كوريا الجنوبية، وتقرر إرسال قوات الأمم المتحدة إلى كوريا. كما وفرت المعونات المادية والغذائية بعد الحرب لتتمكن كوريا من إعادة بناء نفسها.





محاولات كوريا المتعددة للانضمام إلى الأمم المتحدة واقتراح انضمام الكوريتين

حاولت كوريا الجنوبية الانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1949، ولكن روسيا استخدمت حق الفيتو للتصويت ضد القرار. كما رُفض انضمام كوريا الشمالية أيضًا لنقص الدعم الدولي المطلوب لها. وفي عام 1973 أعلنت كوريا من خلال إعلان الثالث والعشرين من يونيو اقتراحها بالانضمام إلى الأمم المتحدة مع كوريا الشمالية في نفس الوقت، ولكن كوريا الشمالية رفضت الاقتراح.





انضمام الكوريتين معًا إلى الأمم المتحدة

في نهاية ثمانينيات القرن الماضي تعززت سياسة الدفاع عن البلاد ضد كوريا الشمالية، فعقدت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع الدول الاشتراكية، وبدأت السعي جديًّا في الانضمام إلى الأمم المتحدة. وعليه، قررت كوريا الشمالية تغيير سياستها، فانضمت إلى الأمم المتحدة في نفس العام 1991، ولكن بصورة منفصلة. وبما أن انضمامهما كدولتين مستقلتين عزز من صورة كوريا كدولة منقسمة، أصبحت قضية الانقسام قضية دولية.





العلمان الوطنيان لكوريا الجنوبية والشمالية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك

خطاب الرئيس الكوري الأسبق "نو تيه-وو" في الأمم المتحدة عند انضمام الكوريتين إليها

الأمم المتحدة ونمو كوريا الجنوبية بعد انضمام كوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة، شاركت في مختلف المهمات الدبلوماسية، مثل إرسال قواتها لحفظ السلام، والمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن. وفي عام 2006، تولى السيد "بان كي-مون" منصب أمين عام الأمم المتحدة، وهو ما رفع من مكانة كوريا دبلوماسيًّا، كما تلعب دورًا ثقافيًّا مهمًّا إذ تنشر فرقة "بي تي إس" رسائلها الثقافية في العالم كسفراء لها. وهكذا انتقلت كوريا من دولة تتلقى دعم الأمم المتحدة لدولة تحمل مسؤولية كفرد في المجتمع الدولي، وهي تقوم بدورها بكل إيجابية.





السيد "بان كي-مون"، أول كوري يتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، (على اليمين) "بان كي-مون" الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام السابق السيد "كوفي عنان"

خطبة "بي تي إس" في الأمم المتحدة

